Пригожин объяснил, от чего может погибнуть ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что если военная компания исчезнет, то вовсе не из-за действий Вооружённых сил Украины (ВСУ).
В видеообращении, которое опубликовала пресс-служба бизнесмена, он указал, что это может произойти из-за «внутренних подонков-бюрократов».
«Если компании суждено пережить день смерти, то это будет не от украинской армии и не от НАТО, а от наших внутренних подонков-бюрократов», - сказал Пригожин.
Ранее Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову заявил, что группировка не планирует разворачивать свои танки в сторону Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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