Пригожин объяснил, от чего может погибнуть ЧВК «Вагнер»

В видеообращении, которое опубликовала пресс-служба бизнесмена, он указал, что это может произойти из-за «внутренних подонков-бюрократов».

«Если компании суждено пережить день смерти, то это будет не от украинской армии и не от НАТО, а от наших внутренних подонков-бюрократов», - сказал Пригожин.

Ранее Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову заявил, что группировка не планирует разворачивать свои танки в сторону Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

