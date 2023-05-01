Пригожин объяснил, от чего может погибнуть ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что если военная компания исчезнет, то вовсе не из-за действий Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Пригожин предложил работу уволенному генерал-полковнику Мизинцеву

В видеообращении, которое опубликовала пресс-служба бизнесмена, он указал, что это может произойти из-за «внутренних подонков-бюрократов».

«Если компании суждено пережить день смерти, то это будет не от украинской армии и не от НАТО, а от наших внутренних подонков-бюрократов», - сказал Пригожин.

Ранее Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову заявил, что группировка не планирует разворачивать свои танки в сторону Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

Горячие новости

Все новости

партнеры