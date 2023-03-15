«Стратегический тупик»: Стрелков назвал штурм Артемовска бессмысленным

«Сейчас наши генералы и вагнеровцы штурмуют район, который не имеет никого стратегического значения. Здесь никакого смысла нет. Даже в случае взятия Бахмута наши войска упираются в следующий очень сильный укрепрайон, агломерацию Константиновка – Дружковка – Краматорск, где укрепления начали сооружаться еще в 2014 году. До этого необходимо еще будет взять укрепленный и неудобно расположенный на высотах Часов Яр», - объяснил он.

Собеседник НСН также заявил, что у Киева достаточно резервов сил и техники, а новые подразделения при поддержке запада будут готовы уже через полтора месяца.

«У Киева есть большие силы и резервы, которые они только частично расходуют в Бахмуте. Они готовят сейчас танковые бригады, оснащенные западной техникой глубоко в тылу. Через месяц-полтора первые эти подразделения и соединения будут готовы, а для этого им надо тянуть время и перемолоть как можно больше российских сил, техники, снарядов. У них цель – изматывание российских войск в стратегическом тупике», - сказал Стрелков.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что оборона Артемовска будет усилена. По его словам, это решение было принято на заседании, на котором заслушивались доклады главкома, разведки, командующих направлений.

