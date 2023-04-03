«Водружен российский флаг!»: Пригожин заявил об успехах в Артемовске, Киев готовится наступать
Основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что Артемовск юридически взят. Он также предупредил о планах ВСУ наступать на четырех направлениях. Военные эксперты предрекают «отвлекающие маневры» со стороны ВСУ.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска (Бахмут) подняли российский флаг.
«Мы водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и флаг ЧВК «Вагнер» на городской администрации Бахмута. Юридически Бахмут взят. В западных районах сосредоточен противник», - приводит его слова пресс-служба.
При этом, по данным Telegram-канала WarGonzo на 3 апреля, к юго-западу от Артемовска вагнеровцы пытались прорваться к Предтечину, но ВСУ удержали позиции.
«В южной части самого города «оркестранты» при массированной поддержке артиллерии и авиации сумели продвинуться к центру. А в северной шли встречные бои. Украинская сторона также задействовала артиллерию для ударов по промзоне», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что российские силы предприняли попытку наступления в сторону Верхнекаменского, вели обстрелы Константиновки, Часова Яра, Новомаркова, Григоровки, Орехово-Васильевки, Ивановского, Васюковки, Роздоловки и Спорного.
До этого военный эксперт Борис Рожин отмечал, что не исчезла угроза контрудара со стороны Часов Яра и Рай-Александровки, чтобы разблокировать дорогу через Хромово или трассу на Славянск.
«Пригожин не случайно напоминает о необходимости следить за флангами», - приводит его слова Telegram-канал «Vоенкор Kотенок». По его данным, в самом городе продолжается штурм городских кварталов.
Не так давно Пригожин заявил, что Минобороны РФ обеспечивает безопасность группировки на флангах в ходе спецоперации на Украине. Он также сообщал об «очень серьезных» потерях украинской армии в Артемовске, но отметил, что ВСУ не собирается отступать из города.
«Украинская армия никуда не бежит. Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой очень серьезных потерь. Мы продвигаемся, берем каждое здание, каждый подъезд, каждый гараж между зданиями», - говорил он 31 марта.
Он отметил, что в Артемовске около 800 многоэтажек, и рассказывать «про каждый подъезд» не имеет смысла.
1 апреля бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что группировке ВСУ в Артемовске скоро придется сдаться из-за отсутствия нормального снабжения. По его словам, украинские подразделения в Артемовске остались сами по себе, так как к ним практически невозможно добраться и как-то пополнить запасы.
При этом военные аналитики отмечают, что утрата Артемовска приведет к «обрушению обороны ВСУ», этого не может допустить украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом накануне заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Для Владимира Зеленского удержание Артемовска (Бахмута) будет политической победой, бои в городе позволяют ВСУ «сковать российские силы» и готовить контрнаступление на другом направлении, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН.
«Украинская армия цепляется за Бахмут, потому что им необходимо сковать ударную активность российских войск вплоть до своего контрнаступления, которое практически точно будет не под Бахмутом. Зачем контратаковать там, где противник сильнее всего на данный момент? Украинская армия сосредотачивает силы на Запорожском направлении, на южном участке донецкого фронта, готовит запасы боеприпасов, наступать они будут там. До этого им желательно сковать российские войска в районе Бахмута, что они успешно и делали всю зиму. Если им удастся удержать западную часть города, это будет еще и политическая победа», - объяснил он
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения украинских войск в Артемовске начнется давление на Киев со стороны международного сообщества. По его словам, если Украина сдаст Артемовск, то Россия может заручиться международной поддержкой, которая потребует от Киева «неприемлемых компромиссов».
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН называл продолжительный штурм Артемовска (Бахмута) российскими силами бессмысленным. По его словам, после взятия города бойцов ждут еще более укрепленные районы.
«Здесь никакого смысла нет. Даже в случае взятия Бахмута наши войска упираются в следующий очень сильный укрепрайон, агломерацию Константиновка – Дружковка – Краматорск, где укрепления начали сооружаться еще в 2014 году. До этого необходимо еще будет взять укрепленный и неудобно расположенный на высотах Часов Яр», - говорил он.
В марте глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объяснял смысл продолжающихся ожесточенных боев за Артемовск. По его словам, контроль над городом позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины.
Военные эксперты не перестают предрекать контрнаступление Украины. Аналитики отмечают, что ВСУ ожидают поставок с Запада и улучшения погодных условий, чтобы атаковать сразу на нескольких направлениях.
Так, Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление с трех-четырех направлений, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН. По его словам, некоторые удары будут отвлекающими, а другие – основными.
«Фактор для наступления – это когда они накопят силы и средства для того, чтобы произвести контрнаступательные действия приблизительно такие, как они осуществили на Купянском направлении. Но сразу хочу отметить, что они теперь прекрасно понимают, что те проблемы, которые были у российской армии, почти решены. Такое наступление, которое они провернули на этом направлении, уже невозможно. Возможно, будут удары сразу на трех-четырех направлениях. Некоторые будут отвлекающие, а какие-то будут основные. Подозреваю, что даже в Киеве не знают замысла генералов НАТО», - сказал Марочко.
По его словам, западные СМИ специально публикуют информацию о якобы больших проблемах в армии Украины. Он отметил, что Запад пытается «замылить глаза» российскому командованию, в то время как в ВСУ поставляется все больше техники и боеприпасов.
23 марта Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил о планирующемся наступлении Украины на Белгород. Он рассказал о планах ВСУ наступать на четырех направлениях – на Белгород, на линию Сватово-Кременная, на Артемовск и на юг в сторону Крыма. По его данным, украинская армия собирает резервы для такого масштабного наступления, у ВСУ есть резерв в 200 тысяч человек.
Бизнесмен призвал укреплять белгородскую границу, чтобы она была «фактически непроницаема», выразив надежду, что так оно и есть. По его мнению, прорывом к Бердянску и Мелитополю ВСУ попытаются блокировать Крым, в том числе - «разобраться с Крымским мостом».
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