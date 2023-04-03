«Водружен российский флаг!»: Пригожин заявил об успехах в Артемовске, Киев готовится наступать

«Здесь никакого смысла нет. Даже в случае взятия Бахмута наши войска упираются в следующий очень сильный укрепрайон, агломерацию Константиновка – Дружковка – Краматорск, где укрепления начали сооружаться еще в 2014 году. До этого необходимо еще будет взять укрепленный и неудобно расположенный на высотах Часов Яр», - говорил он.

В марте глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объяснял смысл продолжающихся ожесточенных боев за Артемовск. По его словам, контроль над городом позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины.

Военные эксперты не перестают предрекать контрнаступление Украины. Аналитики отмечают, что ВСУ ожидают поставок с Запада и улучшения погодных условий, чтобы атаковать сразу на нескольких направлениях.

Так, Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление с трех-четырех направлений, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН. По его словам, некоторые удары будут отвлекающими, а другие – основными.

«Фактор для наступления – это когда они накопят силы и средства для того, чтобы произвести контрнаступательные действия приблизительно такие, как они осуществили на Купянском направлении. Но сразу хочу отметить, что они теперь прекрасно понимают, что те проблемы, которые были у российской армии, почти решены. Такое наступление, которое они провернули на этом направлении, уже невозможно. Возможно, будут удары сразу на трех-четырех направлениях. Некоторые будут отвлекающие, а какие-то будут основные. Подозреваю, что даже в Киеве не знают замысла генералов НАТО», - сказал Марочко.

По его словам, западные СМИ специально публикуют информацию о якобы больших проблемах в армии Украины. Он отметил, что Запад пытается «замылить глаза» российскому командованию, в то время как в ВСУ поставляется все больше техники и боеприпасов.

23 марта Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил о планирующемся наступлении Украины на Белгород. Он рассказал о планах ВСУ наступать на четырех направлениях – на Белгород, на линию Сватово-Кременная, на Артемовск и на юг в сторону Крыма. По его данным, украинская армия собирает резервы для такого масштабного наступления, у ВСУ есть резерв в 200 тысяч человек.

Бизнесмен призвал укреплять белгородскую границу, чтобы она была «фактически непроницаема», выразив надежду, что так оно и есть. По его мнению, прорывом к Бердянску и Мелитополю ВСУ попытаются блокировать Крым, в том числе - «разобраться с Крымским мостом».

