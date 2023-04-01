«Краеугольные» боеприпасы. Россия наращивает военное производство, «Вагнер» ждет
Российские руководители заявляют о росте военного производства, ЧВК «Вагнер» мучается вопросом о судьбе боеприпасов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск на совещании обсудил обеспечение российских войск боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Глава Минобороны РФ заявил о том, что выпуск высокоточных боеприпасов для обеспечения российской группировки войск вырастет кратно – уже определены необходимые объемы поставок.
В начале марта командиры артиллерийских подразделений ЧВК «Вагнер» заявили о необходимости в три раза увеличить объемы поставок боеприпасов. Об этом шла речь на серии совещаний основателя ЧВК Евгения Пригожина с артиллерийскими подразделениями ЧВК «Вагнер». Видео публиковала его пресс-служба в Telegram-канале.
«Слышал, что кто-то определил какие-то лимиты. Ну, это глупость. На войне лимитов не бывает. Или мы свою задачу выполняем, или не выполняем. Лимит – это цена человеческой жизни», – подчеркнул военный.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин напомнил российскому министру обороны Сергею Шойгу о негласной формуле любой войны, согласно которой один недополученный снаряд влечет за собой один цинковый гроб. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Ни я, ни бойцы ЧВК «Вагнер» никогда не сомневались в потрясающих качествах Министра обороны, как выдающегося строителя и производственника. Нам было бы важно понять дальнейшую судьбу этих боеприпасов. Что касается потерь, то на в**** (спецоперации) существует формула: «каждый недополученный снаряд – один лишний цинковый гроб», - написал Пригожин.
Военный эксперт Владимир Прохватилов в эфире НСН обратил внимание на то, что для успеха ЧВК «Вагнер» в Артемовске (Бахмуте) будет необходимо подкрепление в живой силе, а также боеприпасы, считает собеседник.
«Если Шойгу поможет, подбросит личный состав и боеприпасы, то бойцы «Вагнера» справятся. А если нет, то украинцы разблокируют Артемовск, и все труды Пригожина и его ЧВК с июля будут втоптаны в прах», - добавил он.
Генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН назвал зависть Минобороны причиной ограничения поставок боеприпасов для ЧВК «Вагнер».
«Все отлично понимают, что и ЧВК «Вагнер», и министерство обороны работают на единый результат... Так как Минобороны и ЧВК «Вагнер» работают на одной территории, они, во-первых, обязаны помогать друг другу. Во-вторых, министерство обороны обязано обеспечить ЧВК всем необходимым. В-третьих, они обязаны организовать взаимодействие на поле боя, так как это связано с человеческими жизнями. Все вот эти внутренние претензии друг к другу должны быть оставлены в стороне», - объяснил собеседник НСН.
По словам зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, Расход боеприпасов из-за их использования в военной спецоперации на Украине вырос многократно. В связи с этим, по его словам, задача промышленности - без сбоев обеспечить потребности армии. Он также призвал добиваться повышения эффективности боеприпасов использованием современных технологий производства. Об этом зампред Совбеза заявил на совещании во время посещения Казанского порохового завода, передает ТАСС.
Ранее в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения он зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Иосифа Сталина. По словам, Медведева, в тексте 1941 года советский лидер призвал «честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков», а также предупредил руководство одного из предприятий о наказании за нарушение долга перед родиной по выпуску военной продукции.
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