«Краеугольные» боеприпасы. Россия наращивает военное производство, «Вагнер» ждет

Военный эксперт Владимир Прохватилов в эфире НСН обратил внимание на то, что для успеха ЧВК «Вагнер» в Артемовске (Бахмуте) будет необходимо подкрепление в живой силе, а также боеприпасы, считает собеседник.

«Если Шойгу поможет, подбросит личный состав и боеприпасы, то бойцы «Вагнера» справятся. А если нет, то украинцы разблокируют Артемовск, и все труды Пригожина и его ЧВК с июля будут втоптаны в прах», - добавил он.



Генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН назвал зависть Минобороны причиной ограничения поставок боеприпасов для ЧВК «Вагнер».

«Все отлично понимают, что и ЧВК «Вагнер», и министерство обороны работают на единый результат... Так как Минобороны и ЧВК «Вагнер» работают на одной территории, они, во-первых, обязаны помогать друг другу. Во-вторых, министерство обороны обязано обеспечить ЧВК всем необходимым. В-третьих, они обязаны организовать взаимодействие на поле боя, так как это связано с человеческими жизнями. Все вот эти внутренние претензии друг к другу должны быть оставлены в стороне», - объяснил собеседник НСН.