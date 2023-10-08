Новый военный тренд. ХАМАС подтвердил эффективность дешевых ракет и дронов
Большое количество дешевых ракет и дронов способны обойти дорогостоящую защиту. Этот тренд, который использует и Украина, станет основным в армиях мира, полагает политолог Сергей Марков.
Израиль нанес удары по одному из районов в Ливане, сообщает в Telegram Армия обороны Израиля. Это стало ответом на «обстрел». Под огонь попала деревня Кфар-Шуба на юге Ливана, сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.
Ответственность за удары по армии Израиля в Южном Ливане взяла на себя ливанская шиитская группировка «Хезболла», сообщает РИА Новости.
«Из солидарности с силами палестинского сопротивления… группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа», — цитирует заявление группировки RT.
Как стало известно, «Хезболла» применила для удара ракеты и снаряды. Стреляли также по РЛС израильских военных..
Накануне Израиль объявил войну в результате палестинского исламского движения ХАМАС на страну. Целью радикалов был захват заложников, чтобы затем обменять их на палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля.
«Неизвестно число, но видимо несколько сотен израильтян взяты в плен, в заложники и будут использоваться для обмена нескольких тысяч палестинцев, которые находятся в тюрьмах Израиля», – заявил в своем Telegram-канале политический обозреватель Сергей Марков.
Граждан Израиля, которых держали в заложниках в Беэри на юге страны, освободили, сообщает Haaretz. По данным издания, военные Палестины отпустили их. Это произошло спустя несколько часов после захвата.
Армия Израиля объявила, что в районе сектора Газа создает закрытую военную зону. Был опубликован соответствующий приказ. Вход на эту территорию строго запрещен.
Ракетный удар по Израилю и вторжение на его территорию и вторжение на его территорию палестинской группировки ХАМАС является огромным провалом службы безопасности еврейского государства, считает политолог Александр Каргин. По его словам, считалось, что подобное трудно представить из-за того, что у ХАМАСа не было ресурсов для подобных атак. Последствия для правительства страны наступят после окончания войны, отметил он.
«Чем всё закончится, всё зависит от того, кто стоит за случившимся, в Израиле допускают, что это Иран. Если это Иран, то, скорее всего, будет большая ближневосточная война. Конечно, хотелось, чтобы это было не так. Если ХАМАС действует больше сам по себе, будет ограниченная военная операция Израиля. Она точно будет, вполне возможно, что наземная», — уточнил политолог «Известиям».
Нападение ХАМАС на Израиль профинансировала администрация действующего президента США Джо Байдена. В этой ситуации Иерусалим имеет право применить силу для своей защиты, считает 45-й президент США Дональд Трамп.
«Атака ХАМАС является бесчестным поступком, и у Израиля есть полное право защищать себя с использованием подавляющей силы. К сожалению, профинансировать эти атаки помогли деньги американских налогоплательщиков, которые, согласно многим сообщениям, были переданы администрацией Байдена», - написал экс-глава Белого дома в социальной сети X (Twitter).
Прекратить конфликт стороны призвали практически все государства арабского мира. По мнению политолога, несмотря на это мирное урегулирование не произойдет в ближайшее время.
По мнению политолога Сергея Маркова, военный успех ХАМАС задал новый тренд и поменяет тактику военных действий в мире. Об этом написал в Telegram-канале 8 октября.
«Военная логика. Система ПВО Израиля «Железный Купол» оказалась прорвана простым решением, - несколькими тысячами простых дешёвых ракет, да ещё и кибератаками. Такой же тренд и на украинской войне, - эффективно очень большое число очень дешёвых ракет и дронов. Этот тренд теперь будет основным в армиях всех стран мира. И это огромная перемена в военной тактике и новые огромные мощности в ВПК всех стран», – полагает он.
Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции «Железные мечи» подошла к концу. В ходе ее проведения уничтожена большая часть сил противника на территории государства.
В Израиле в результате эскалации конфликта погибло более 300 человек, сообщает The Jerusalem Post. По данным минздрава Палестины, в секторе Газа погибли 232 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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