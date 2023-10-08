Новый военный тренд. ХАМАС подтвердил эффективность дешевых ракет и дронов

«Чем всё закончится, всё зависит от того, кто стоит за случившимся, в Израиле допускают, что это Иран. Если это Иран, то, скорее всего, будет большая ближневосточная война. Конечно, хотелось, чтобы это было не так. Если ХАМАС действует больше сам по себе, будет ограниченная военная операция Израиля. Она точно будет, вполне возможно, что наземная», — уточнил политолог «Известиям».

Нападение ХАМАС на Израиль профинансировала администрация действующего президента США Джо Байдена. В этой ситуации Иерусалим имеет право применить силу для своей защиты, считает 45-й президент США Дональд Трамп.

«Атака ХАМАС является бесчестным поступком, и у Израиля есть полное право защищать себя с использованием подавляющей силы. К сожалению, профинансировать эти атаки помогли деньги американских налогоплательщиков, которые, согласно многим сообщениям, были переданы администрацией Байдена», - написал экс-глава Белого дома в социальной сети X (Twitter).



Прекратить конфликт стороны призвали практически все государства арабского мира. По мнению политолога, несмотря на это мирное урегулирование не произойдет в ближайшее время.