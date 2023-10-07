По старому сценарию. В России сенатор напомнил о войне Судного дня между Палестиной и Израилем

Как повторение арабо-израильного конфликта 50-летней давности может отразиться на Секторе Газа, Израиле и союзниках.

Число погибших в результате ударов по сектору Газа выросло до 198, пострадали более 1,6 тысячи человек. Такие данные приводит министерство здравоохранения Палестины, сообщают СМИ.

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Россия обратилась к властям Израиля и Палестины с предложением немедленно прекратить огонь. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

«Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия...», — подчеркнула Захарова,

Политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин также заявил RT, что воюющие страны далеки до примирения.

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«В отличие от предыдущих боевых столкновений палестинцы в общем-то сделали определенные выводы и лучше подготовились, по сути дела. Поэтому да, вот пока что результат для ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — Прим. НСН) и Моссад (служба внешней разведки Израиля. — прим. НСН) крайне неутешителен», — считает эксперт.

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв в беседе с RT вспомнил о войне Судного дня.

«Ситуация, с моей точки зрения, абсолютно неожиданная и неспровоцированная какими-то конкретными предшествующими событиями. Поэтому подозреваю, что эта атака призвана напомнить о событиях 50-летней давности, о самой крупной войне в истории арабо-израильского конфликта — о войне Судного дня, о войне 1973 года. Других версий, почему это произошло именно сегодня, у меня нет», — отмечает Косачёв.

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Ранее член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев дал комментарий о судьбе сограждан, находящихся в Израиле и Палестине. Комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, РФ важно сейчас эвакуировать людей, заявил он РИА Новости.

А министерство здравоохранения Израиля запретило медицинским работникам уходить в отпуск и покидать страну. Тех, кто уехал за границу, попросили вернуться в Израиль. Об этом пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на минздрав.



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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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