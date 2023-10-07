По старому сценарию. В России сенатор напомнил о войне Судного дня между Палестиной и Израилем

Россия обратилась к властям Израиля и Палестины с предложением немедленно прекратить огонь. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

«Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия...», — подчеркнула Захарова,



Политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин также заявил RT, что воюющие страны далеки до примирения.