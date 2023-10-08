Израиль наносит авиаудары по сектору Газа
8 октября 202307:03
Армия Израиля наносит авиационные удары по территории сектора Газа, сообщает РИА Новости.
Атаки ведутся на объекты террористической организации ХАМАС.
Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньях заявил, что первая фаза операции «Железные мечи» подошла к концу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru