Израиль наносит авиаудары по сектору Газа

Армия Израиля наносит авиационные удары по территории сектора Газа, сообщает РИА Новости.

На юге Израиля больница попала под ракетный удар

Атаки ведутся на объекты террористической организации ХАМАС.

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньях заявил, что первая фаза операции «Железные мечи» подошла к концу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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