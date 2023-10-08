Россия ограничила вылеты в Израиль
Росавиация сообщила, что ввела ограничения на ночные рейсы из аэропортов РФ в Израиль.
Мера носит временный характер и связана «с нестабильной военно-политической ситуацией в государстве Израиль».
Ограничения будут действовать до особых распоряжений.
Авиаперевозчики получили указания по предоставлению необходимых услуг пассажирам задержанных рейсов, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций.
Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньях заявил, что первая фаза операции «Железные мечи» подошла к концу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru