Нетаньяху: Большая часть сил ХАМАС уничтожена

Первая фаза операции «Железные мечи» подошла к концу, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

СМИ: Российских граждан пока не планируют экстренно эвакуировать из Израиля

Тель-Авив принял решения о прекращении подачи электроэнергии в сектор Газа. Также будут прекращены поставки топлива и товаров.

Ранее Франция и Германия рекомендовали гражданам избегать поездок в Израиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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