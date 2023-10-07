Особый «союзник» США. В России назвали виновных в палестино-израильском конфликте

Израиль ведет бои с радикальным палестинским движением ХАМАС, которое, по словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, развязало против его страны войну.

«[Движение] ХАМАС допустило серьезную ошибку этим утром и начало войну против Государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником», – цитирует пресс-служба Минобороны Израиля Галанта. Он заверил население, что страна «победит в этой войне».

Политолог Юрий Светов считает, что в ситуации обострения конфликта США помогут Израилю, который является особым союзником США. Он также внапомнил о событиях 50-летней давности.

«Так называемая война судного дня, в которой объединённая коалиция арабских государств во главе с Египтом имела шанс разгромить Израиль. Им это не удалось, потому что американцы молниеносно перебросили новейшее вооружение, и в результате Израиль одержал очевидную победу. Так и здесь, если понадобится, американцы помогут оружием. Это не Украина. Это другие связи и другие контакты», — Заявил он RT.