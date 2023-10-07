Особый «союзник» США. В России назвали виновных в палестино-израильском конфликте
Российские политики и политологи называют США виновником в обострении конфликта между Палестиной и Израилем, который может расчитывать на помощь Соединенных Штатов.
Не менее 20 палестинцев убиты после ударов военных Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на медицинские источники в палестинском анклаве. По их данным, около 20 человек убиты, несколько сотен ранены в Газе.
Израиль ведет бои с радикальным палестинским движением ХАМАС, которое, по словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, развязало против его страны войну.
«[Движение] ХАМАС допустило серьезную ошибку этим утром и начало войну против Государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником», – цитирует пресс-служба Минобороны Израиля Галанта. Он заверил население, что страна «победит в этой войне».
Политолог Юрий Светов считает, что в ситуации обострения конфликта США помогут Израилю, который является особым союзником США. Он также внапомнил о событиях 50-летней давности.
«Так называемая война судного дня, в которой объединённая коалиция арабских государств во главе с Египтом имела шанс разгромить Израиль. Им это не удалось, потому что американцы молниеносно перебросили новейшее вооружение, и в результате Израиль одержал очевидную победу. Так и здесь, если понадобится, американцы помогут оружием. Это не Украина. Это другие связи и другие контакты», — Заявил он RT.
Ситуации в секторе Газа также прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он так же считает, что США виноваты в новом витке эскалации конфликта, который «длится десятилетия». Медведев назвал США в этом противостоянии ключевым игроком. Он также раскрыл, что, по его мнению, станет причиной остановки противостояния палестинцев и израильтян.
«Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа. Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», – написал Медведев в Telegram.
Внутриполитический кризис в Израиле, попытки нормализации отношений страны с Саудовской Аравией подогрели конфликт в секторе Газа. Об этом заявил старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин РИА Новости.
«...Поскольку Израиль - это важный элемент геополитики Ближнего Востока, то внутренний кризис там вызывает повышенный интерес ближних и дальних соседей. Еще можно связать нынешнее обострение с увеличением активности в последние два месяца, в том числе со стороны США, по налаживанию отношений Израиля и Саудовской Аравии. Эта нормализация невыгодна таким революционно-боевым группировкам, типа движения "Хезболлах" или ХАМАС в секторе Газа», – полагает эксперт.
Он также не стал сбрасывать со счетов человеческий фактор – острую реакцию бойцов ЦАХАЛ, которые находятся в нервом состоянии почти год, на провокацию.
При таком развитии событий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал стороны конфликта к сдержанности и призвал не обострять обстановку, передает РИА Новости.
«Призываю все стороны к сдержанным действиям и воздержаться от импульсивных шагов, которые обострят ситуацию», — обратился он с призывом
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила с осуждением операции радикалистов на территории Израиля. А консультации кабминов Чехии и Израиля, намеченные на понедельник, 9 октября, в Праге, отменены.
А глава министерства иностранных дел Египта Самех Шукри проводит международные контакты, чтобы привести стороны конфликта к перемирию, сообщает ведомство.
В итоге, по данным телеканала Al-Arabiy, представители Израиля и палестинских боевиков приступили к переговорам. Они обсуждают судьбу заложников6 захваченных во время операции вблизи сектора Газа.
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