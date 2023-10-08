На юге Израиля больница попала под ракетный удар

Больница в городе Ашкелон на юге Израиля подверглась ракетному удару, сообщает Times of Israel.

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Речь идет о медицинском центре «Барзилай». Огонь был нанесен со стороны сектора Газа. Ракета попала в мост между зданиями лечебного учреждения.

Здание имеет серьезные разрушения. О пострадавших не сообщается.

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньях заявил, что первая фаза операции «Железные мечи» подошла к концу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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