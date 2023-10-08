На юге Израиля больница попала под ракетный удар
8 октября 202306:02
Больница в городе Ашкелон на юге Израиля подверглась ракетному удару, сообщает Times of Israel.
Речь идет о медицинском центре «Барзилай». Огонь был нанесен со стороны сектора Газа. Ракета попала в мост между зданиями лечебного учреждения.
Здание имеет серьезные разрушения. О пострадавших не сообщается.
Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньях заявил, что первая фаза операции «Железные мечи» подошла к концу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль наносит авиаудары по сектору Газа
- В Санкт-Петербурге выпал первый снег
- На юге Израиля больница попала под ракетный удар
- Россияне стали продавать квартиры вместе с дешевой ипотекой
- Россия ограничила вылеты в Израиль
- Юрист рассказал о новой схеме мошенничества
- Врач Тимаков: Нынешний год будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ
- МОК: большинство международных федераций поддерживают допуск России
- СМИ: в южной части Израиля освободили заложников
- Байден намерен запросить у Конгресса $100 млрд на оказание помощи Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru