Генерал Бижев: Запад указывает Киеву на «локальные провалы» российской ПВО

Прекратить атаки украинских беспилотников можно путем уничтожения средств запуска, заявил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. По его словам, Киев располагает данными о «локальных провалах» в российской системе ПВО.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с течением времени будет готова полностью ликвидировать угрозу атак украинскими беспилотниками по территории России. Бижев признался, что оценить сроки «ликвидации угрозы» сложно.