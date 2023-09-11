Генерал Бижев: Запад указывает Киеву на «локальные провалы» российской ПВО
Айтеч Бижев заявил в эфире НСН, что прекратить атаки украинских беспилотников можно путем уничтожения средств запуска. Он предупредил, что Киев будет наращивать атаки.
Прекратить атаки украинских беспилотников можно путем уничтожения средств запуска, заявил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. По его словам, Киев располагает данными о «локальных провалах» в российской системе ПВО.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с течением времени будет готова полностью ликвидировать угрозу атак украинскими беспилотниками по территории России. Бижев признался, что оценить сроки «ликвидации угрозы» сложно.
«К этому надо готовиться, процесс комплексный. Давно пора уже уничтожить средства запуска, это надо делать немедленно, иначе и на море будут проблемы из-за беспилотников. Это нужно пресечь в самом зародыше. Политическое руководство знает, сколько на это потребуется времени, но об этом никому не скажут», - отметил он.
Также Бижев предупредил, что Киев будет наращивать удары по российским территориям, используя свои данные и информацию США о локальных «дырах» в системах ПВО.
«Киев будет наращивать удары дронами по российским территориям. Это гораздо дешевле, у ВСУ отсутствует высокоточная авиация, средства поражения тоже отсутствуют. Удары беспилотниками очень эффективны для них. Мы были в СНГ вместе, у них есть информация о наших системах ПВО еще с советских времен. Знают наши достоинства и недостатки, выбирают локальные провалы в нашей системе. Им помогает Евросоюз и США это все отслеживать, они видят "дыры"», - объяснил собеседник НСН.
Ранее Минобороны Украины передало ВСУ беспилотники Saker Scout, которые наделены искусственным интеллектом (ИИ). Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил «Радиоточке НСН», что в мире нет серийного производства беспилотников с искусственным интеллектом.
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