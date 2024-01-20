Минобороны: Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника

«Около 06.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указано в заявлении ведомства.

Беспилотник уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

Накануне утром над Брянской областью сбили дрон ВСУ, позже глава региона Александр Богомаз сообщил о еще двух уничтоженных БПЛА, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиВСУМинобороныБрянская Область

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