Минобороны: Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник
20 января 202407:52
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«Около 06.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указано в заявлении ведомства.
Беспилотник уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.
Накануне утром над Брянской областью сбили дрон ВСУ, позже глава региона Александр Богомаз сообщил о еще двух уничтоженных БПЛА, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru