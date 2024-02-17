«Исходя из оперативной обстановки ... во избежание окружения и [с целью] сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — говорится в заявлении главкома.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» собрал реакции крупных западных СМИ на отсупление ВСУ из Авдеевки.



Так, журналисты британской вещательной корпорации BBC заявили, что пала последняя оборонительная линия ВСУ, которая не не менялась с 2014 года. За этим последует крупнейшее изменение на линии фронта, протяженность которой составляет более 1000 км (620 миль). Таких подвижек не происходило с того момента, как Вооруженные Силы РФ взяли Бахмут в мае 2023 года.