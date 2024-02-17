«Не получилось от слова «совсем»: ВСУ отступили из Авдеевки

Новый главком ВСУ Александр Сырский через неделю после назначения отдал приказ об отступлении из Авдеевки. В РФ и на Западе прогнозируют последствия.



Подразделения украинских Вооруженных сил выходят из Авдеевки и переходят к обороне. Об этом сообщил в соцсетях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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«Исходя из оперативной обстановки ... во избежание окружения и [с целью] сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — говорится в заявлении главкома.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» собрал реакции крупных западных СМИ на отсупление ВСУ из Авдеевки.

Так, журналисты британской вещательной корпорации BBC заявили, что пала последняя оборонительная линия ВСУ, которая не не менялась с 2014 года. За этим последует крупнейшее изменение на линии фронта, протяженность которой составляет более 1000 км (620 миль). Таких подвижек не происходило с того момента, как Вооруженные Силы РФ взяли Бахмут в мае 2023 года.

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В голландском итернет-издании The Moscow Times объясняют стратегическое значение Авдеевки для России.

Населенный пункт находится в 25 км от Донецка и является крупным логистическим центром ВСУ, в котором сходились многие дорожные развязки.

Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Бои за город идут с самого начала спецоперации (2022 год).

Военкор Александр Сладков сообщал, что Авдеевка является одним из важнейших коммуникационных узлов, открывающих короткий путь из южной части ДНР в северную. По его словам, взятие этого населенного пункта под контроль поможет не только обезопасить Донецк от обстрелов ВСУ, но и лишит украинскую армию возможности проведения разведки.

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«Следующий укрепрайон ВСУ после Авдеевки идет по линии Константиновка — Краматорск — Славянск, это последний украинский рубеж в ДНР», – отмечают в The Moscow Times .

По мнению военкора Юрия Котенка, «контрудара не получилось от слова совсем». Об этом он заявил в своем Telegram-канале и объяснил, что ВСУ в Авдеевке пришлось испытать применение ВС РФ авиации и артиллерии.

««Рейдовые удары» азовцев, такие эффективные в украинских СМИ, на деле обернулись фотосессией в одном из подвалов Авдеевки. А сами спикеры противника сетуют, что закрепляться в городе негде, т.к. позиции перестают существовать. Отсюда и постоянное «маневрирование», вектор которому уже придан приказом Сырского (Александра, главкома ВСУ – прим. НСН)», – подчеркнул военкор.

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При этом журналисты Telegram-канала Wargonzo пишут, что, «несмотря на официальное заявление Сырского об отступлении из Авдеевки – противник никуда оттуда не телепортировался.

ВСУ продолжают попытки вырваться из города по немногочисленным оставшимся путям отхода, а часть личного состава остаётся на территории города, в частности на Коксохиме». – говорится в сообщении.

После того, как главком ВСУ Александр Сырский попытался прикрыть сдачу позиций ВСУ в Авдеевке заявлением о том, что выведенные подразделения переходят в обороне на более выгодных рубежах, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале Марочко Live назвал новые цели для ВС РФ.

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«Сразу вижу 2 задачи ВС РФ.

1. Как можно больше уничтожить этих тварей при отводе.

2. Не дать закрепиться на выгодных рубежах», – подчеркнул он.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с НСН заявил, что освобождение Авдеевки российскими военными обеспечит безопасность жителям Донецка и близлежащих городов, так как этот район регулярно обстреливается именно из окрестностей Авдеевки. Он также отметил, что местный завод Коксохим, на территории которого скрываются украинские боевики, ждет участь Азовстали в Мариуполе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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