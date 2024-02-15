Белый дом: Авдеевка находится на грани перехода под контроль ВС РФ

Для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке (ДНР) сложилась критическая ситуация, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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Он допустил, что город в ближайшее время перейдет под контроль российских сил. Кирби отметил, что украинские войска испытывают нехватку боеприпасов.

По информации Washington Post, ВСУ начали оставлять позиции в районе Авдеевки. Украинское командование считает сдачу города российским силам вопросом времени.

Ранее Украина перебросила в Авдеевку третью отдельную штурмовую бригаду. Пресс-служба подразделения назвала происходящее в городе «Авдеевским адом», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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