Белый дом: Авдеевка находится на грани перехода под контроль ВС РФ
Для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке (ДНР) сложилась критическая ситуация, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
Он допустил, что город в ближайшее время перейдет под контроль российских сил. Кирби отметил, что украинские войска испытывают нехватку боеприпасов.
По информации Washington Post, ВСУ начали оставлять позиции в районе Авдеевки. Украинское командование считает сдачу города российским силам вопросом времени.
Ранее Украина перебросила в Авдеевку третью отдельную штурмовую бригаду. Пресс-служба подразделения назвала происходящее в городе «Авдеевским адом», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru