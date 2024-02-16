В офисе Зеленского признали оперативную важность Авдеевки
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью британской газете Guardian признал, что Авдеевка имеет не только символическое значение.
По его словам, данный населённый пункт имеет оперативную важность, Вооружённым силам РФ он необходим для контроля района вокруг Донецка.
Он подчеркнул, что если Вооружённые силы Украины потеряют город, то российская армия сможет «построить логистические коридоры для обеспечения поставками большой части фронта».
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби заявил, что положение ВСУ в районе является критическим, ситуация для украинской армии там ухудшается, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru