В Пентагоне назвали битву за Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ
Ситуация в Авдеевке (ДНР) может привести к новым поражениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила журналистам высокопоставленная представительница Пентагона. Об этом пишет РИА Новости.
По ее мнению, неудача украинских войск в битве за Авдеевку стала следствием нехватки боеприпасов. Чиновница допустила, что ситуация повторится на других участках фронта.
«Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования», - заявили в военном ведомстве США.
Представительница Пентагона признала, что без западной помощи у ВСУ нет шансов против российской армии.
Президент России Владимир Путин в конце января назвал авдеевское направление одним из важнейших. В последние дни Вооруженные силы РФ перерезали пути снабжения украинских войск в городе и заняли ряд ключевых позиций, передает «Радиоточка НСН».
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