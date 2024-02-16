По ее мнению, неудача украинских войск в битве за Авдеевку стала следствием нехватки боеприпасов. Чиновница допустила, что ситуация повторится на других участках фронта.

«Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования», - заявили в военном ведомстве США.

Представительница Пентагона признала, что без западной помощи у ВСУ нет шансов против российской армии.

Президент России Владимир Путин в конце января назвал авдеевское направление одним из важнейших. В последние дни Вооруженные силы РФ перерезали пути снабжения украинских войск в городе и заняли ряд ключевых позиций, передает «Радиоточка НСН».

