«Окружить и ликвидировать!»: Генерал Соболев заявил, что ВСУ сдадут Авдеевку за неделю

«Вашингтон понимает, что Авдеевка – это ключевой населенный пункт, из которого Киев способен контролировать, обстреливать, наносить ощутимые удары. Этот пункт очень важен в политическом смысле, из этого пункта обстреливают Донецк. Авдеевку нужно взять как можно быстрее, ни у кого в этом сомнений нет. Сейчас принимаются меры, чтобы Авдеевку окружить, отрезать и ликвидировать в конечном итоге. Донецк – это огромный город, в котором сохранились предприятия, но люди не могут жить спокойно из-за обстрелов, работать. Необходимо отодвинуть фронт, чтобы ВСУ не обстреливали ни Донецк, ни Белгород», - объяснил он.

По его словам, в ситуации окружения бойцы ВСУ не смогут сопротивляться больше недели.

«Те фашисты, которые из «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ, прим. НСН) были в Мариуполе, говорили, что никогда не сдадутся. Но сдались, через неделю все закончилось. Здесь тоже никаких шансов. Если их окружат и окончательно им станет ясно, что они оттуда вырваться не смогут, будет примерно так же, как в Мариуполе», - заключил Соболев.

Ранее военкор Александр Сладков сообщал, что Авдеевка является одним из важнейших коммуникационных узлов, открывающих короткий путь из южной части ДНР в северную. По его словам, взятие этого населенного пункта под контроль поможет не только обезопасить Донецк от обстрелов ВСУ, но и лишит украинскую армию возможности проведения разведки, передает «Радиоточка НСН».

