«Окружить и ликвидировать!»: Генерал Соболев заявил, что ВСУ сдадут Авдеевку за неделю
Виктор Соболев заявил НСН, что сейчас необходимо отодвинуть фронт, чтобы ВСУ не обстреливали ни Донецк, ни Белгород.
Российские военные направили все силы на окружение и ликвидацию Авдеевки, из которой Киев обстреливает Донецк, ВСУ не смогут сопротивляться больше недели, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в разговоре с НСН.
Авдеевка находится на грани перехода под контроль армии России, заявил ранее представитель Белого дома Джон Кирби. Так, 1-я Славянская бригада заняла укрепленную позицию ВСУ на бывшей базе ПВО, на юге Авдеевки. Военкоры пишут, что в южной части Авдеевки оказались заперты ориентировочно до четырех тысяч украинских военных, среди которых много наемников. Соболев отметил, что Вашингтон прекрасно понимает, какое политическое значение для Киева имеет Авдеевка.
«Вашингтон понимает, что Авдеевка – это ключевой населенный пункт, из которого Киев способен контролировать, обстреливать, наносить ощутимые удары. Этот пункт очень важен в политическом смысле, из этого пункта обстреливают Донецк. Авдеевку нужно взять как можно быстрее, ни у кого в этом сомнений нет. Сейчас принимаются меры, чтобы Авдеевку окружить, отрезать и ликвидировать в конечном итоге. Донецк – это огромный город, в котором сохранились предприятия, но люди не могут жить спокойно из-за обстрелов, работать. Необходимо отодвинуть фронт, чтобы ВСУ не обстреливали ни Донецк, ни Белгород», - объяснил он.
По его словам, в ситуации окружения бойцы ВСУ не смогут сопротивляться больше недели.
«Те фашисты, которые из «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ, прим. НСН) были в Мариуполе, говорили, что никогда не сдадутся. Но сдались, через неделю все закончилось. Здесь тоже никаких шансов. Если их окружат и окончательно им станет ясно, что они оттуда вырваться не смогут, будет примерно так же, как в Мариуполе», - заключил Соболев.
Ранее военкор Александр Сладков сообщал, что Авдеевка является одним из важнейших коммуникационных узлов, открывающих короткий путь из южной части ДНР в северную. По его словам, взятие этого населенного пункта под контроль поможет не только обезопасить Донецк от обстрелов ВСУ, но и лишит украинскую армию возможности проведения разведки, передает «Радиоточка НСН».
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