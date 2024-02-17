В ВСУ сообщили об отходе с позиций в Авдеевке
Украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке. Об этом сообщил командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.
«С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны. Подчеркиваю, приоритет — сохранение жизни наших бойцов. Поэтому в случае необходимости они отходят на новые позиции», — написал командующий.
По словам Тарнавского, несколько бойцов ВСУ попали в плен к российским силам. Как отметил командующий, в Авдеевке продолжаются тяжелые бои.
Ранее украинский Генштаб заявил о начале «военного маневра» в районе Авдеевки, в чем именно он заключается, не уточнялось.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru