В ВСУ сообщили об отходе с позиций в Авдеевке

Украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке. Об этом сообщил командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

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«С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны. Подчеркиваю, приоритет — сохранение жизни наших бойцов. Поэтому в случае необходимости они отходят на новые позиции», — написал командующий.

По словам Тарнавского, несколько бойцов ВСУ попали в плен к российским силам. Как отметил командующий, в Авдеевке продолжаются тяжелые бои.

Ранее украинский Генштаб заявил о начале «военного маневра» в районе Авдеевки, в чем именно он заключается, не уточнялось.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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