В ВСУ сообщили об отходе с позиций в Авдеевке

«С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны. Подчеркиваю, приоритет — сохранение жизни наших бойцов. Поэтому в случае необходимости они отходят на новые позиции», — написал командующий.

По словам Тарнавского, несколько бойцов ВСУ попали в плен к российским силам. Как отметил командующий, в Авдеевке продолжаются тяжелые бои.

Ранее украинский Генштаб заявил о начале «военного маневра» в районе Авдеевки, в чем именно он заключается, не уточнялось.

