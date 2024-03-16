Наемники в ВСУ: Россия уничтожает иностранных боевиков

Российские войска часто сталкиваются с иностранными наемниками в составе ВСУ, уничтожая противника.



Порядка 100 иностранных наемников было уничтожено в результате ракетного удара российских военных, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Российская армия и ФСБ сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область

Еще около 100 наемников получили ранения, уточняет агентство. Отмечается, что удар был нанесен по санаторию «Мрия» в городе Одесса.

Иностранные наемники в русском приграничье

Наемников особенно много в диверсионных группах Украины, которые действуют в приграничье. Соединения сформированы из военных Польши и Грузии. Наши военные перехватывают сообщения на английском языке, рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин из Белгорода.

«Также полно афроамериканцев. Особенно на Шебекинском направлении. В радиоперехватах слышна сплошная английская речь. Наши разведчики сами видели этих "шоколадных мальчиков"», – рассказал Алехин.

«Помешать выборам»: Массовые атаки БПЛА на регионы России продолжаются второй день

По его мнению, диверсии ВСУ в приграничных районах РФ – это «репетиция» к выборам 17 марта. Особенно это касается использования дронов и беспилотников самолетного типа, заявил Алехин изданию Украина.ру.

Раскрыто число уничтоженных наемников

В четверг, 14 марта, Минобороны РФ раскрыло данные о потерях наемников, которые действовали в составе ВСУ, за все время проведения спецоперации. Российские военные уничтожили на Украине 5 962 иностранных военных: 1 497 поляков, 561 грузин.

По данным ведомства, всего на Украину прибыли 13 387 наемников из Америки, Великобритании, Румынии, Германии, Франции и других стран.

Рогов заявил, что бойцы не сталкивались с западным спецназом в зоне СВО

Отмечается, что больше всего наемников прибыло из Европы и стран Северной и Южной Америки.

На Западе признают гибель своих граждан в СВО

По данным Минобороны РФ на начало 2024 года, западные страны, поддерживающие Украину, потратили на поддержку Украины более 203 миллиардов долларов.

Одна из стран, которая активно включается в украинскую проблематику, - Франция. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в своих соцсетях подтвердил гибель на Украине двух французских граждан.

По его словам, это были «гуманитарные работники».

Медведчук: В 2022 году меня обменяли на десятерых пленных наемников

«Два французских гуманитарных работника заплатили своей жизнью за приверженность украинцам. Трое ранены», - написал министр.

По меньшей мере 24 гражданина Германии предположительно отправились в зону спецоперации России на Украине, чтобы принять участие в боевых действиях. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на статс-секретаря МИД Германии Сюзанну Бауманн.

Соответствующую информацию Бауманн предоставила, отвечая на парламентский запрос депутата бундестага Гетца Фремминга.

Розыск наемников

Россия действует военными и гражданскими методами, чтобы противостоять иностранным боевикам в зоне СВО. Следственный комитет России объявил в розыск свыше 700 граждан зарубежных стран, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом стало известно по результатам оперативного совещания, которое провел в Донецке руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

Польша обучила 40 тысяч украинских военных

Все разыскиваемые стали фигурантами уголовного дела о наёмничестве. Некоторые из них заочно арестованы. При этом в суд уже направлены дела в отношении трёх граждан Грузии. По данным СК, они входят в состав «Грузинского национального легиона». Его командир включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

РФ знает об участии НАТО в СВО

Североатлантический альянс категорически отрицает свое участие в конфликте на Украине, но большинство наемников, которые участвуют в СВО, являются гражданами стран, входящих в блок НАТО. России доподлинно известно о том, что военные НАТО участвуют в действиях Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его ответ из беседы с журналистами в Турции опубликован на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, для России не секрет, что военные НАТО участвуют в боевых действиях на Украине.

ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов по центрам принятия решений и ВПК Украины

«Мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО, которые маскируются под наемников», - сказал Лавров.

Ранее Associated Press сообщило, что сотни колумбийских наемников пополняют украинские войска на фоне истощения рядов ВСУ. Агентство напоминает, что у Колумбии вторая по величине армия в Латинской Америке после Бразилии, и сотни отставников отправляются воевать на Украину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаВСУНаемники

Горячие новости

Все новости

партнеры