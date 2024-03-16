Наемники в ВСУ: Россия уничтожает иностранных боевиков
Российские войска часто сталкиваются с иностранными наемниками в составе ВСУ, уничтожая противника.
Порядка 100 иностранных наемников было уничтожено в результате ракетного удара российских военных, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Еще около 100 наемников получили ранения, уточняет агентство. Отмечается, что удар был нанесен по санаторию «Мрия» в городе Одесса.
Иностранные наемники в русском приграничье
Наемников особенно много в диверсионных группах Украины, которые действуют в приграничье. Соединения сформированы из военных Польши и Грузии. Наши военные перехватывают сообщения на английском языке, рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин из Белгорода.
«Также полно афроамериканцев. Особенно на Шебекинском направлении. В радиоперехватах слышна сплошная английская речь. Наши разведчики сами видели этих "шоколадных мальчиков"», – рассказал Алехин.
По его мнению, диверсии ВСУ в приграничных районах РФ – это «репетиция» к выборам 17 марта. Особенно это касается использования дронов и беспилотников самолетного типа, заявил Алехин изданию Украина.ру.
Раскрыто число уничтоженных наемников
В четверг, 14 марта, Минобороны РФ раскрыло данные о потерях наемников, которые действовали в составе ВСУ, за все время проведения спецоперации. Российские военные уничтожили на Украине 5 962 иностранных военных: 1 497 поляков, 561 грузин.
По данным ведомства, всего на Украину прибыли 13 387 наемников из Америки, Великобритании, Румынии, Германии, Франции и других стран.
Отмечается, что больше всего наемников прибыло из Европы и стран Северной и Южной Америки.
На Западе признают гибель своих граждан в СВО
По данным Минобороны РФ на начало 2024 года, западные страны, поддерживающие Украину, потратили на поддержку Украины более 203 миллиардов долларов.
Одна из стран, которая активно включается в украинскую проблематику, - Франция. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в своих соцсетях подтвердил гибель на Украине двух французских граждан.
По его словам, это были «гуманитарные работники».
«Два французских гуманитарных работника заплатили своей жизнью за приверженность украинцам. Трое ранены», - написал министр.
По меньшей мере 24 гражданина Германии предположительно отправились в зону спецоперации России на Украине, чтобы принять участие в боевых действиях. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на статс-секретаря МИД Германии Сюзанну Бауманн.
Соответствующую информацию Бауманн предоставила, отвечая на парламентский запрос депутата бундестага Гетца Фремминга.
Розыск наемников
Россия действует военными и гражданскими методами, чтобы противостоять иностранным боевикам в зоне СВО. Следственный комитет России объявил в розыск свыше 700 граждан зарубежных стран, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом стало известно по результатам оперативного совещания, которое провел в Донецке руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.
Все разыскиваемые стали фигурантами уголовного дела о наёмничестве. Некоторые из них заочно арестованы. При этом в суд уже направлены дела в отношении трёх граждан Грузии. По данным СК, они входят в состав «Грузинского национального легиона». Его командир включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
РФ знает об участии НАТО в СВО
Североатлантический альянс категорически отрицает свое участие в конфликте на Украине, но большинство наемников, которые участвуют в СВО, являются гражданами стран, входящих в блок НАТО. России доподлинно известно о том, что военные НАТО участвуют в действиях Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его ответ из беседы с журналистами в Турции опубликован на сайте МИД РФ.
По словам Лаврова, для России не секрет, что военные НАТО участвуют в боевых действиях на Украине.
«Мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО, которые маскируются под наемников», - сказал Лавров.
Ранее Associated Press сообщило, что сотни колумбийских наемников пополняют украинские войска на фоне истощения рядов ВСУ. Агентство напоминает, что у Колумбии вторая по величине армия в Латинской Америке после Бразилии, и сотни отставников отправляются воевать на Украину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области
- «Индекс караоке»: Популярность артистов «измеряют» в клубах
- Траты крупнейшей типографии РФ на клей за год выросли на 80% из-за толщины книг
- Минкульт Томской области рекомендовал отменить концерт певца Xolidayboy
- В возрасте 100 лет скончался изобретатель караоке Сигеити Нэгиси
- Наемники в ВСУ: Россия уничтожает иностранных боевиков
- ВС РФ пресекли попытки проникновения в РФ украинских диверсантов
- За выборами президента в России наблюдают более 330 000 человек
- При ракетном ударе по санаторию в Одессе уничтожены около 100 западных наемников
- Лолита рассказала, что Пугачева сильно повлияла на творчество певца Shaman
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru