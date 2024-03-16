Еще около 100 наемников получили ранения, уточняет агентство. Отмечается, что удар был нанесен по санаторию «Мрия» в городе Одесса.

Иностранные наемники в русском приграничье

Наемников особенно много в диверсионных группах Украины, которые действуют в приграничье. Соединения сформированы из военных Польши и Грузии. Наши военные перехватывают сообщения на английском языке, рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин из Белгорода.

«Также полно афроамериканцев. Особенно на Шебекинском направлении. В радиоперехватах слышна сплошная английская речь. Наши разведчики сами видели этих "шоколадных мальчиков"», – рассказал Алехин.