В Непале 10 альпинистов попали под лавину

В Непале десять альпинистов попали под лавину на горе Химлунг-Химал. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».

Известно, что снег сошел из-за сильных снегопадов и накрыл палатки базового лагеря. Уточняется, что большинство альпинистов после предупреждений о непогоде успели спуститься ниже, но часть из них все же осталась на месте.

По данным источника, среди пропавших нет россиян. Местные СМИ писали, что двое альпинистов связаны с экспедиционной компанией Imagine Nepal, а еще восемь — с Himalayan Holidays Nepal.

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Генсек EOAN Риши Бхандари рассказал каналу, что в момент ЧП в базовом лагере не было россиян, и организация не получала информации о причастности граждан России. Осенний сезон восхождений только начинается: сейчас лагерь готовят непальские сотрудники экспедиций, там устанавливают палатки и проводят необходимые работы.

Отмечается, что поисковая операция пока откладывается из-за плохой погоды. Сообщалось, что к лагерю должны отправить восемь горных гидов на вертолетах, но их вылет состоится только после улучшения погодных условий.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в КБР при сходе лавины погибли минимум 17 человек.

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Фото: 23.mchs.gov.ru
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