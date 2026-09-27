В Непале 10 альпинистов попали под лавину
В Непале десять альпинистов попали под лавину на горе Химлунг-Химал. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».
Известно, что снег сошел из-за сильных снегопадов и накрыл палатки базового лагеря. Уточняется, что большинство альпинистов после предупреждений о непогоде успели спуститься ниже, но часть из них все же осталась на месте.
По данным источника, среди пропавших нет россиян. Местные СМИ писали, что двое альпинистов связаны с экспедиционной компанией Imagine Nepal, а еще восемь — с Himalayan Holidays Nepal.
Генсек EOAN Риши Бхандари рассказал каналу, что в момент ЧП в базовом лагере не было россиян, и организация не получала информации о причастности граждан России. Осенний сезон восхождений только начинается: сейчас лагерь готовят непальские сотрудники экспедиций, там устанавливают палатки и проводят необходимые работы.
Отмечается, что поисковая операция пока откладывается из-за плохой погоды. Сообщалось, что к лагерю должны отправить восемь горных гидов на вертолетах, но их вылет состоится только после улучшения погодных условий.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в КБР при сходе лавины погибли минимум 17 человек.
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