В Непале 10 альпинистов попали под лавину

В Непале десять альпинистов попали под лавину на горе Химлунг-Химал. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».

Известно, что снег сошел из-за сильных снегопадов и накрыл палатки базового лагеря. Уточняется, что большинство альпинистов после предупреждений о непогоде успели спуститься ниже, но часть из них все же осталась на месте.

По данным источника, среди пропавших нет россиян. Местные СМИ писали, что двое альпинистов связаны с экспедиционной компанией Imagine Nepal, а еще восемь — с Himalayan Holidays Nepal.