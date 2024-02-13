Медведчук: В 2022 году меня обменяли на десятерых пленных наемников

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что информация о якобы обмене его в 2022 году на боевиков полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) не соответствует действительности. Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Omerta, текст которого опубликован на сайте «Смотрим».

Медведчук заявил, что Зеленский предлагал ему уехать за границу

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» подтвердил, что общих списках на обмен действительно были бойцы «Азова», но также и иностранцы и другие военнослужащие.

«Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый.... Меня обменяли на десятерых иностранцев из общего списка», - уточнил Медведчук.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вместе с Медведчуком в 2022 году были освобождены 55 российских военнослужащих, в обмен на которых Украине были переданы 215 человек, в том числе представители нацбатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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