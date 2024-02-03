ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов по центрам принятия решений и ВПК Украины

С 27 января по 3 февраля российские силы нанесли 37 групповых ударов по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ, сообщили в Минобороны России.

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В оборонном ведомстве отметили, что в результате ударов все назначенные объекты были поражены.

Также российские войска поразили пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наемников и националистов.

Утром 3 февраля Минобороны РФ сообщила, что средства противовоздушной обороны нейтрализовали семь беспилотников самолетного типа над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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