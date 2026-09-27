За месяц госдолг Украины достиг $223 млрд

По состоянию на конец августа текущего года госдолг Украины был около $218-219 млрд. При этом к концу 2026-го украинский Минфин ожидает его рост примерно до $240 млрд, а к концу 2027-го — до уровня не менее $290 млрд. Отмечается, что к концу текущего года на одного украинца будет приходиться $8,5 тысячи задолженности, а к концу следующего — примерно $10,4 тысячи.

При этом, согласно данным источника, расчетные цифры украинского министерства могут оказаться ниже реальных объемов необходимых дополнительных заимствований. Киев уже попросил у ЕС еще $27 млрд на военные расходы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».