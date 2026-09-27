За месяц госдолг Украины достиг $223 млрд
За месяц государственный долг Украины вырос приблизительно на $4-5 млрд, к концу сентября достигнув примерно $223 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов страны.
По состоянию на конец августа текущего года госдолг Украины был около $218-219 млрд. При этом к концу 2026-го украинский Минфин ожидает его рост примерно до $240 млрд, а к концу 2027-го — до уровня не менее $290 млрд. Отмечается, что к концу текущего года на одного украинца будет приходиться $8,5 тысячи задолженности, а к концу следующего — примерно $10,4 тысячи.
При этом, согласно данным источника, расчетные цифры украинского министерства могут оказаться ниже реальных объемов необходимых дополнительных заимствований. Киев уже попросил у ЕС еще $27 млрд на военные расходы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО: Силы ПВО сбили 505 БПЛА ВСУ и 4 авиационные бомбы
- В Непале 10 альпинистов попали под лавину
- МО: ВС РФ освободили Хрипуны в Харьковской области
- За месяц госдолг Украины достиг $223 млрд
- В Брянской области из-за атаки ВСУ пострадал мирный житель
- В России расширили список методов лечения депрессии у взрослых
- Турция продолжила переговоры по реэкспорту купленных у РФ С-400
- «Звезда по имени Солнце»: Цой оживет в кино
- Кравцов: Школьные каникулы должны длиться не меньше 9 дней
- Работающие пенсионеры в среднем получили свыше 30 тысяч рублей в 10 субъектах РФ