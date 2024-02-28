Рогов заявил, что бойцы не сталкивались с западным спецназом в зоне СВО
На стороне Украины воюют добровольцы, наемники и кадровые западные военные, отметил в эфире НСН Владимир Рогов.
Российские военные не сталкивались с западным спецназом в зоне спецоперации на Украине, заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН.
Ранее газета Financial Times сообщила, что неназванный европейский чиновник заявил о присутствии западного спецназа на Украине. По его словам, «все знают», что на Украине присутствует спецназ, но об этом не заявляли официально. Рогов не подтвердил такие данные.
«По инструкторам знаю, по легализованным в виде добровольцев наемникам, кадровым военным западным тоже знаю, но, чтобы спецназ системно, впервые слышу. Как показывает практика, Запад лицемерен до безобразия, поэтому британские, американские, канадские и прочие кадровые военные легализовываются в виде отпускников или, чаще всего, ушедших в отставку в случае их смерти. Если внимательно посмотреть западные СМИ, то мы увидим, что, то в одних горах разбился какой-то генерал, то какой-то полковник утонул во время отдыха. То есть, легализация их смертей происходит через несчастные случаи в мирных реалиях, спустя несколько недель после реальной смерти. Военные стран НАТО воюют уже давно, все это легализовывается в таком формате», – сказал Рогов.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомство установило более 590 наемников из 46 государств, воющих на стороне Украины. В интервью ТАСС он рассказал, что на стороне Киева воюют наемники из США, Грузии, Великобритании, Канады, Израиля, Германии, Литвы и Латвии, передает «Радиоточка НСН».
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