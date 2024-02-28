Рогов заявил, что бойцы не сталкивались с западным спецназом в зоне СВО

На стороне Украины воюют добровольцы, наемники и кадровые западные военные, отметил в эфире НСН Владимир Рогов. 

Российские военные не сталкивались с западным спецназом в зоне спецоперации на Украине, заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН.

Ранее газета Financial Times сообщила, что неназванный европейский чиновник заявил о присутствии западного спецназа на Украине. По его словам, «все знают», что на Украине присутствует спецназ, но об этом не заявляли официально. Рогов не подтвердил такие данные.

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«По инструкторам знаю, по легализованным в виде добровольцев наемникам, кадровым военным западным тоже знаю, но, чтобы спецназ системно, впервые слышу. Как показывает практика, Запад лицемерен до безобразия, поэтому британские, американские, канадские и прочие кадровые военные легализовываются в виде отпускников или, чаще всего, ушедших в отставку в случае их смерти. Если внимательно посмотреть западные СМИ, то мы увидим, что, то в одних горах разбился какой-то генерал, то какой-то полковник утонул во время отдыха. То есть, легализация их смертей происходит через несчастные случаи в мирных реалиях, спустя несколько недель после реальной смерти. Военные стран НАТО воюют уже давно, все это легализовывается в таком формате», – сказал Рогов.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомство установило более 590 наемников из 46 государств, воющих на стороне Украины. В интервью ТАСС он рассказал, что на стороне Киева воюют наемники из США, Грузии, Великобритании, Канады, Израиля, Германии, Литвы и Латвии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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