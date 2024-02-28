Рогов заявил, что бойцы не сталкивались с западным спецназом в зоне СВО

Российские военные не сталкивались с западным спецназом в зоне спецоперации на Украине, заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН.

Ранее газета Financial Times сообщила, что неназванный европейский чиновник заявил о присутствии западного спецназа на Украине. По его словам, «все знают», что на Украине присутствует спецназ, но об этом не заявляли официально. Рогов не подтвердил такие данные.