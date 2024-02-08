Польша обучила 40 тысяч украинских военных

Обучение в Польше прошли 40 тысяч украинских военных, 30% обучения реализуется в рамках международных миссий. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе выступления перед депутатами сейма республики.

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Он отметил, что военная и гуманитарная помощь для Киева является «повышением безопасности Польши», а также инвестицией в польскую безопасность. По словам министра, государство будет реализовывать такую помощь и через обучение украинских солдат.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и порядка 30 их стран-партнеров обучили 118 тысяч украинских военных на объектах в разных государствах мира, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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