Польша обучила 40 тысяч украинских военных
Обучение в Польше прошли 40 тысяч украинских военных, 30% обучения реализуется в рамках международных миссий. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе выступления перед депутатами сейма республики.
Он отметил, что военная и гуманитарная помощь для Киева является «повышением безопасности Польши», а также инвестицией в польскую безопасность. По словам министра, государство будет реализовывать такую помощь и через обучение украинских солдат.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и порядка 30 их стран-партнеров обучили 118 тысяч украинских военных на объектах в разных государствах мира, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru