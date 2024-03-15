Российская армия и ФСБ сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область
Российская армия совместно с пограничными органами ФСБ России сорвали попытку проникновения десантировавшихся на украинской территории диверсантов в Белгородскую область 14 марта. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным международного ведомства, попытка прорыва подразделений ВСУ на российскую территорию была зафиксирована близ приграничного населенного пункта Козинка (Белгородская область) около 16:30 мск.
Отмечается, что использовавшая два вертолета Ми-8 диверсионная группа военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников высадилась на территории Украины, в одном километре от государственной границы России. В состав группы входили до 30 человек, подчеркнули в Минобороны России.
Противник скрытно направился по направлению к селу Козинка и зашла в несколько домов на окраине населенного пункта. Диверсанты были обнаружены и остановлены российскими войсками и пограничными силами ФСБ при попытке продвижения вглубь села.
Ранее военнослужащие Росгвардии в ночь на 12 марта ликвидировали 30 диверсантов при попытке прорыва в Белгородскую область.
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