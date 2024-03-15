Российская армия и ФСБ сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область

Отмечается, что использовавшая два вертолета Ми-8 диверсионная группа военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников высадилась на территории Украины, в одном километре от государственной границы России. В состав группы входили до 30 человек, подчеркнули в Минобороны России.

Противник скрытно направился по направлению к селу Козинка и зашла в несколько домов на окраине населенного пункта. Диверсанты были обнаружены и остановлены российскими войсками и пограничными силами ФСБ при попытке продвижения вглубь села.

Ранее военнослужащие Росгвардии в ночь на 12 марта ликвидировали 30 диверсантов при попытке прорыва в Белгородскую область.

