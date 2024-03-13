«Помешать выборам»: Массовые атаки БПЛА на регионы России продолжаются второй день

«Все службы уже на местах, помощь с восстановлением окажем в полном объеме и в самые короткие сроки. Опасность атаки БПЛА пока сохраняется», – добавил он.

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БЕЛГОРОД, КУРСК, БРЯНСК, РЯЗАНЬ И ЛЕНОБЛАСТЬ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО в ночь на 13 марта сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа. По его словам, два БПЛА нейтрализованы в районе села Серебрянка: пострадавших нет, но в результате падения обломков на территории частного домовладения загорелся сарай.

Гладков подчеркнул, что еще три беспилотника атаковали Губкинский городской округ, пострадавших также нет. В селе Богословка после падения обломков БПЛА произошло повреждение линии газоснабжения, указал он. При этом в частном секторе Губкина различные повреждения получили два домовладения.

Губернатор добавил, что еще один беспилотник был сбит в районе села Круглое Красненского района. В результате без электричества остались населенные пункты Круглое и Заломное. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате 45 тысяч человек остались без электроэнергии.

Беспилотники атаковали и Курск. В небе над регионом сбили шесть БПЛА, сообщил губернатор Роман Старовойт. На данный момент известно, что три беспилотника нейтрализовали в Курском районе. В окрестностях регионального центра объявляли предупреждение о ракетной угрозе.