«Помешать выборам»: Массовые атаки БПЛА на регионы России продолжаются второй день
Беспилотники в ночь на 13 марта атаковали шесть регионов: только над Воронежской областью сбили 30 БПЛА. Владимир Путин связал участившиеся атаки с попытками помешать нормальному проведению выборов президента.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили более 30 беспилотных летательных аппаратов над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья. Он отметил, что в Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал.
«Все службы уже на местах, помощь с восстановлением окажем в полном объеме и в самые короткие сроки. Опасность атаки БПЛА пока сохраняется», – добавил он.
Все учебные заведения Бутурлиновского района перевели на дистанционный формат.
БЕЛГОРОД, КУРСК, БРЯНСК, РЯЗАНЬ И ЛЕНОБЛАСТЬ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО в ночь на 13 марта сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа. По его словам, два БПЛА нейтрализованы в районе села Серебрянка: пострадавших нет, но в результате падения обломков на территории частного домовладения загорелся сарай.
Гладков подчеркнул, что еще три беспилотника атаковали Губкинский городской округ, пострадавших также нет. В селе Богословка после падения обломков БПЛА произошло повреждение линии газоснабжения, указал он. При этом в частном секторе Губкина различные повреждения получили два домовладения.
Губернатор добавил, что еще один беспилотник был сбит в районе села Круглое Красненского района. В результате без электричества остались населенные пункты Круглое и Заломное. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате 45 тысяч человек остались без электроэнергии.
Беспилотники атаковали и Курск. В небе над регионом сбили шесть БПЛА, сообщил губернатор Роман Старовойт. На данный момент известно, что три беспилотника нейтрализовали в Курском районе. В окрестностях регионального центра объявляли предупреждение о ракетной угрозе.
Со своей стороны, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что средства ПВО сбили семь беспилотников над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом. Позднее он заявил, что над Унечским районом был сбит еще один БПЛА. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений в результате падений обломков БПЛА нет.
Кроме того, беспилотник был сбит в Киришском районе Ленинградской области. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, дрон удалось сбить на подлете к нефтеперерабатывающему заводу «КИНЕФ».
В Рязанской области нефтезавод также подвергся атаке беспилотников. По словам губернатора Павла Малкова, в результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие. По данным Telegram-канала «112», минимум два БПЛА попали в установки по переработке нефти.
ПУТИН ОБ АТАКАХ
Президент России Владимир Путин заявил, что главной целью Украины, которая регулярно пытается атаковать российские регионы, является попытка помешать нормальному проведению президентских выборов. Еще одной причиной глава государства назвал информационный эффект, которого пытается добиться Киев на фоне неудач на линии фронта.
«Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан», – сказал он в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.
Также президент упомянул попытки ВСУ с помощью диверсионно-разведывательных групп прорваться на территорию российских регионов. Он отметил, что среди примерно 300 человек, которые атаковали накануне приграничные районы Курской и Белгородской областей, были и иностранные наемники.
Ранее, 12 марта, Минобороны РФ сообщило об отражении атаки БПЛА в семи регионах: Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях. Кроме того, об атаке дрона сообщили власти Нижегородской области, где произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл». В тот же день ФСБ РФ сообщило о попытках украинских диверсантов перейти границу в Белгородской и Курской областях. По данным ведомства, все они были пресечены, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru