МО: ВС РФ освободили Хрипуны в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль Хрипуны в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению населенного пункта приняли участие подразделения группировки войск «Север».
Накануне в МО объявили о контроле над еще тремя селами в зоне СВО. Речь идет о Марьине в Сумской области, а также о населенных пунктах Петропавловка и Лозовая на северо-востоке Харьковской области.
Ранее в Минобороны рассказали о поражении российскими военными логистического центра в Киевской области с западной военной помощью для ВСУ и центра обработки данных «Водафон» в Киеве с разведданными, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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