МО: ВС РФ освободили Хрипуны в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль Хрипуны в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

МО: Ночью силы ПВО сбили около 100 БПЛА ВСУ

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению населенного пункта приняли участие подразделения группировки войск «Север».

Накануне в МО объявили о контроле над еще тремя селами в зоне СВО. Речь идет о Марьине в Сумской области, а также о населенных пунктах Петропавловка и Лозовая на северо-востоке Харьковской области.

Ранее в Минобороны рассказали о поражении российскими военными логистического центра в Киевской области с западной военной помощью для ВСУ и центра обработки данных «Водафон» в Киеве с разведданными, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияВоенныеМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры