МО: ВС РФ освободили Хрипуны в Харьковской области

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению населенного пункта приняли участие подразделения группировки войск «Север».

Накануне в МО объявили о контроле над еще тремя селами в зоне СВО. Речь идет о Марьине в Сумской области, а также о населенных пунктах Петропавловка и Лозовая на северо-востоке Харьковской области.

Ранее в Минобороны рассказали о поражении российскими военными логистического центра в Киевской области с западной военной помощью для ВСУ и центра обработки данных «Водафон» в Киеве с разведданными, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».