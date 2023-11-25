Крымский мост: Откровения главы СБУ подтвердили террористический характер киевского режима

Глава СБУ пообещал России «много сюрпризов и не только по Крымскому мосту». Малюк заявил, что сооружение уничтожат в любом случае.

Василий Малюк впервые рассказал подробности о подрывах Крымского моста в октябре и июле. По его словам, он лично занимался разработкой этих операций.



«Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей!» - похвастал он.



Малюк рассказал, что за операцию отвечал он и двое его подчиненных, а идея густо замотать взрывчатку в целлофановую пленку и провезти на мост под видом обычного груза принадлежит именно ему.