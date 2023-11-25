Крымский мост: Откровения главы СБУ подтвердили террористический характер киевского режима
Российским пресс-службам придется повысить бдительность, чтобы обеспечить безопасность Крымского моста после заявлений главы СБУ.
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил, что украинские силы уничтожат Крымский мост. Об этом он заявил в интервью для фильме «Крымский мост на бис», вышедшем на Youtube телеканала «1+1».
Глава СБУ пообещал России «много сюрпризов и не только по Крымскому мосту». Малюк заявил, что сооружение уничтожат в любом случае.
Василий Малюк впервые рассказал подробности о подрывах Крымского моста в октябре и июле. По его словам, он лично занимался разработкой этих операций.
«Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей!» - похвастал он.
Малюк рассказал, что за операцию отвечал он и двое его подчиненных, а идея густо замотать взрывчатку в целлофановую пленку и провезти на мост под видом обычного груза принадлежит именно ему.
В итоге фура, нагруженная 21 тонной гексогена, 8 октября обошла «глушилки», проехала на Крымский мост и взорвалась. Тогда погибли 5 человек: водитель фуры, а также водитель и трое пассажиров легковушки, ехавшей рядом.
После первого взрыва, по словам Малюка, СБУ приступила к разработке повторной атаки на Крымский мост. 17 июля плавучие дроны-камикадзе ударили по Крымскому мосту, повредив пролеты. В результате взрыва погибла супружеская пара из Белгорода, а их дочь получила ранения.
Следствие признало терактами оба этих случая атак на Крымский мост, напоминает «Радиоточка НСН».
Украинские дроны, атаковавшие Крымский мост, были разработаны с участием ЦРУ, сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Собеседники газеты утверждают, что создание военно-морских беспилотников велось в рамках «сверхсекретной операции с участием ЦРУ и других западных разведслужб».
Также источники издания указали, что Киев извещал ЦРУ о планирующихся наиболее крупных украинских ударах, в некоторых случаях в США выражали опасения.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в ответ на заявление Малюка сказал, что спецслужбам России потребуется повысить бдительность, чтобы предотвращать новые атаки на Крымский мост.
«Когда люди не брезгуют акциями, в результате которых жертвами могут оказаться мирные жители — дети, старики, женщины, это, конечно, является неприемлемым и еще раз подтверждает террористический характер нынешнего киевского режима», — цитирует парламентария Lenta.ru.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскими вооружёнными силами был создан флот морских дронов, сообщает ТАСС.
По его словам, они уже действуют в акватории Чёрного моря.
«Впервые в мире именно на Чёрном море начал действовать флот морских дронов, украинский флот», - указал он.
Депутат Госдумы Александр Спиридонов заявил НСН, что ВС РФ имеют все возможности обезопасить Крымский мост даже от атак водных беспилотников, нобрешь в обороне нашла западная разведка.
«Должна быть эшелонированная система обороны. От морских средств нападения у нас должны быть установлены гидрофоны, сонары, которые позволят определять беспилотники и на поверхности, и в толще воды. У нас в этом районе должны постоянно курсировать сторожевые корабли со средствами борьбы против морских целей. У нас должна работать морская авиация, которая обнаруживает аппараты и на воде, и под водой. Кроме того, должны устанавливаться специальные противодиверсионные стальные сети, через которые беспилотники просто не смогут пройти. Средства борьбы есть, в каком виде они у нас были применены – это закрытая информация, и разглашать её не надо… Но, значит, где-то были просветы в этой линии обороны, которые иностранная разведка вскрыла», - отметил парламентарий.
Ранее дело экс-главы отдела Морского управления Росгвардии Сергея Волкова, который не защитил Крымский мост, поступило в суд, пишет «Коммерсант». По данным СМИ, следствие считает, что Волков превысил полномочия, потратив почти 400 миллионов рублей на закупку двух комплексов «Орел-БПЛА», которые по своим характеристикам не могли противостоять беспилотниками, из-за чего Крымский мост остался без защиты, отмечает «Радиоточка НСН».
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