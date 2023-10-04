Обвиняемый в подготовке теракта на Крымском мосту объявил голодовку

Отмечается, что Антипову продлили срок ареста 3 октября, он находится в СИЗО №4 северной столицы. Антипов по-прежнему убежден в своей невиновности. Он заявляет, что недавно дал показания о клиентской базе своего предприятия, связи с иностранными спецслужбами и организации перевозок.

Напомним, фирма Антипова предоставила взорвавшийся на Крымском мосту грузовик. Его и еще двоих подозреваемых арестовали 17 октября прошлого года, всем троим предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ «Террористический акт».

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предрек Крымскому мосту недолговечность, назвав его «незаконным сооружением», которое «используется для доставки российских инструментов массовых убийств». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

