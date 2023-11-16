Зеленский заявил, что на Украине был создан флот морских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскими вооружёнными силами был создан флот морских дронов, сообщает ТАСС.

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По его словам, они уже действуют в акватории Чёрного моря.

«Впервые в мире именно на Чёрном море начал действовать флот морских дронов, украинский флот», - указал он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что надводный украинский беспилотник был уничтожен силами российского флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ВСУЧерное МореДроныБеспилотникиВладимир Зеленский

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