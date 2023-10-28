«Беззащитный» мост? За поражение Крымского моста ответит офицер Росгвардии
Российский суд определит, виновен ли в превышении полномочий экс-глава Морского управления Росгвардии при закупке оборудования для защиты Крымского моста. В России же назвали места запуска морских беспилотников ВСУ, атаковавших сооружение.
Дело экс-главы отдела Морского управления Росгвардии Сергея Волкова, который не защитил Крымский мост, поступило в суд, пишет «Коммерсант».
По данным СМИ, следствие считает, что Волков превысил полномочия, потратив почти 400 миллионов рублей на закупку двух комплексов «Орел-БПЛА», которые по своим характеристикам не могли противостоять беспилотниками, из-за чего Крымский мост остался без защиты, отмечает «Радиоточка НСН».
Служба безопасности Украины передала телеканалу CNN видеозапись атаки на Крымский мост в июле текущего года.
Глава СБУ Василий Малюк в беседе с каналом признал, что Киев стоит за обеими атаками на переправу (в октябре 2022 года и летом 2023-го). По его словам, второй удар был нанесен морскими беспилотниками.
На опубликованных CNN кадрах показан экран пилота перед тем, как дрон Sea Baby доставил взрывчатку к одной из опор Крымского моста. Также СБУ обнародовала видео с моментом удара по дорожному участку переправы и атакой с противоположного направления по железнодорожному участку моста.
Украинские дроны, атаковавшие Крымский мост, были разработаны с участием ЦРУ, сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Собеседники газеты утверждают, что создание военно-морских беспилотников велось в рамках «сверхсекретной операции с участием ЦРУ и других западных разведслужб».
Также источники издания указали, что Киев извещал ЦРУ о планирующихся наиболее крупных украинских ударах, в некоторых случаях в США выражали опасения.
Дроны, которые атаковали Крымский мост, могли быть запущены из украинских портов, также их могли запустить с гражданского судна, шедшего из порта Одессы, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН. Кроме того, указал он, беспилотники могли запустить с подводной лодки.
«Мы начали анализировать, откуда водные беспилотники могли выйти во время атаки Крымского моста. Первый вариант: они могли выйти из украинских портов. Второй вариант: их могли спустить с одного из гражданских судов, шедших из порта Одессы. И это могло быть иностранное судно под юрисдикцией другого государства. Третий вариант: оно могло выйти с территории другого государства, например, из Грузии. И четвертый вариант: беспилотники могли быть запущены с подводной лодки. Ну и там курсировал разведывательный самолет США, который направлял действия беспилотников. Так что после завершения зерновой сделки безопасность должна повыситься», - сказал Спиридонов.
Крымский мост полностью восстановили на 18 дней раньше намеченного срока, сообщил у себя в Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин 14 октября 2023 года.
По его словам, специалисты восстановили движение по всем четырем полосам моста.
Напомним, 17 июля украинская сторона совершила атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, из-за чего была повреждена автодорожная часть моста. Кроме того, во время теракта погибли двое человек, а их дочь пострадала. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
По левой части моста движение запустили 14 сентября. Полностью восстановить движение по мосту планировалось к 1 ноября, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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