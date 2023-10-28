«Беззащитный» мост? За поражение Крымского моста ответит офицер Росгвардии

По данным СМИ, следствие считает, что Волков превысил полномочия, потратив почти 400 миллионов рублей на закупку двух комплексов «Орел-БПЛА», которые по своим характеристикам не могли противостоять беспилотниками, из-за чего Крымский мост остался без защиты, отмечает «Радиоточка НСН».

Служба безопасности Украины передала телеканалу CNN видеозапись атаки на Крымский мост в июле текущего года.

Глава СБУ Василий Малюк в беседе с каналом признал, что Киев стоит за обеими атаками на переправу (в октябре 2022 года и летом 2023-го). По его словам, второй удар был нанесен морскими беспилотниками.