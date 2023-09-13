Захарова назвала слова Гуменюк о Крымском мосте «неприкрытым экстремизмом»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова спикера оперативного командования украинских войск «Юг» Натальи Гуменюк о Крымском мосте «неприкрытым экстремизмом», передает РИА Новости.

По ее словам, режим украинского лидера Владимира Зеленского не перестает доказывать, что хорошо усвоил террористические методы, и будет атаковать гражданские объекты.

До этого Гуменюк заявила, что у Крымского моста якобы «осталось очень мало времени».

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Накануне Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также атаковал тремя безэкипажными катерами отряд кораблей Черноморского флота. Отмечается, что средства ПВО сбили семь ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все украинские катера. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков заявил «Радиоточке НСН», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Черноморскому флоту РФ, потому что оттуда запускаются крылатые ракеты.

10 сентября сообщалось об очередной атаке беспилотников на Крым.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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