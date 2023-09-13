Захарова назвала слова Гуменюк о Крымском мосте «неприкрытым экстремизмом»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова спикера оперативного командования украинских войск «Юг» Натальи Гуменюк о Крымском мосте «неприкрытым экстремизмом», передает РИА Новости.

По ее словам, режим украинского лидера Владимира Зеленского не перестает доказывать, что хорошо усвоил террористические методы, и будет атаковать гражданские объекты.

До этого Гуменюк заявила, что у Крымского моста якобы «осталось очень мало времени».