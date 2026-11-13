Роднина раскрыла, какие еще страны ограничат въезд российским спортсменам

Ирина Роднина заявила НСН, что в будущем при получении права проведения соревнования страны могут обязать гарантировать въезд всех спортсменов.

Россия ничего не может сделать с недопуском спортсменов в европейские страны из-за визовых ограничений, остается только обращаться в судебные инстанции, заявила НСН трехкратная олимпийская чемпионка России и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Эстония уведомила FIS, что спортсмены из России и Белоруссии не будут допущены до турниров на территории страны. Об этом сообщает гостелерадио ERR. Ранее аналогичные директивы выпустили власти Финляндии, Швеции и Норвегии: страны просто не будут выдавать россиянам визы. Роднина не удивилась такому решению.

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«Все эти страны четыре года занимались этим, что странного в их поведении? Это в основном наши конкуренты, европейские страны. Все зависит от вида спорта. Если лыжи, то это скандинавы, хоккей – Канада, Чехия. Я не могу сказать, что вся Европа последует этому принципу, но зависимость от вида спорта присутствует. Наверное, на этом фоне каждая Федерация будет принимать какие-то отдельные решения. Скорее всего, при получении права проведения соревнования должны будут быть получены гарантии въезда всех спортсменов. Мы в этой ситуации практически ничего не можем сделать, только обращаться в различные судебные инстанции. Но закрыть въезд и ввести ограничения – это быстро, а вернуть допуск – это длительный процесс», - объяснила она.

Международная федерация хоккея (IIHF) должна наказать Канаду, отказавшуюся выдавать визу игрокам сборной России для участия в молодёжном чемпионате мира, заявил глава Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
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