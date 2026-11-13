Эстония запретила спортсменам из России выступать на своей территории

В ведомстве указали, что российские и белорусские атлеты не должны участвовать в международных турнирах до окончания конфликта в Украине.

«Эстония находится в числе государств, наиболее активно поддерживающих Украину. Допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Эстонии противоречил бы этой позиции», – добавили в министерстве.

Ранее российские боксеры отказались участвовать в чемпионате Европы в Хорватии без флага и гимна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».