Эстония запретила спортсменам из России выступать на своей территории
Министерство культуры Эстонии, также отвечающее за спорт, уведомило Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) о решении запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях на территории страны.
В ведомстве указали, что российские и белорусские атлеты не должны участвовать в международных турнирах до окончания конфликта в Украине.
«Эстония находится в числе государств, наиболее активно поддерживающих Украину. Допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Эстонии противоречил бы этой позиции», – добавили в министерстве.
Ранее российские боксеры отказались участвовать в чемпионате Европы в Хорватии без флага и гимна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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