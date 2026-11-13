СМИ: Замглавы Росмолодежи Дениса Аширова задержали по делу о мошенничестве
В Москве в рамках дела о мошенничестве при исполнении контрактов с университетом «Синергия» был задержан замруководителя Росмолодежи Денис Аширов. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.
Собеседники агентства отметили, что уголовное дело связано с исполнением двух госконтрактов, заключенных Росмолодежью с вузом в 2023 и 2024 годах.
Аширову вменяют мошенничество в особо крупном размере. Следователи проверяют возможное участие чиновника в организации исполнения соглашений, согласовании результатов и приемке выполненных работ.
Ранее в «Синергии» заявили, что указанное уголовное дело «возбуждено по факту, а не в отношении университета или его сотрудников», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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