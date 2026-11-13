СМИ: Замглавы Росмолодежи Дениса Аширова задержали по делу о мошенничестве

Собеседники агентства отметили, что уголовное дело связано с исполнением двух госконтрактов, заключенных Росмолодежью с вузом в 2023 и 2024 годах.

Аширову вменяют мошенничество в особо крупном размере. Следователи проверяют возможное участие чиновника в организации исполнения соглашений, согласовании результатов и приемке выполненных работ.

Ранее в «Синергии» заявили, что указанное уголовное дело «возбуждено по факту, а не в отношении университета или его сотрудников», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

