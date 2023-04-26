«Больницы, школы, детские сады»: В Совфеде назвали приоритетные цели ВСУ в Крыму

«Я думаю, что военные базы для них являются приоритетные целями. Но с учетом их идеологии для них приоритетными целями могут быть больницы и какие-то другие гражданские учреждения, могут быть и школы, детские сады. Им все равно, по чему стрелять. Стрелять и уничтожать – это для них. Но у меня большие сомнения по поводу того, что они смогут серьезно обстреливать Крым. Это большой вопрос, у них нет возможности это делать в массированном порядке», - отметил он.

Собеседник НСН также объяснил подобные стремления украинской стороны маниакальной ненавистью и добавил, что «новые» регионы просто вернулись в состав РФ.

«Это маниакальная ненависть предателей. Предатели обычно больше всего ненавидят тех, кого они предают. Подоляк – яркий пример, он один из предателей, которые предают все, что наши предки создавали веками. Он забывает понятные для всех нас пословицы, например, о том, что старый друг лучше новых двух. Они старого друга – Россию – обменяли на новых друзей в лице США и Европы. Они все перечеркнули и делают воинственные заявления. Это не новые регионы РФ (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, прим. НСН), это старые регионы, которые вернулись в состав Российской Федерации», - заключил он.

На днях Украиной была предпринята попытка атаковать Севастополь дронами со стороны акватории Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, атаку удачно отразил Черноморский флот. Один беспилотник сбили, а второй взорвался сам.

В Минобороны РФ подтвердили, что ночью с 23 на 24 апреля ВСУ пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

