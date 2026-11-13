Военэксперт Кошкин: Европейцы вынуждены обсуждать будущую модели евробезопасности

По его словам, с сигналом о запросе на изменение архитектуры европейской безопасности согласились и в Вашингтоне. Также эту тему вынуждены обсуждать и европейцы, к которым приходит понимание, что «придётся делать изменения».

Эксперт отметил, что идёт время создания такой архитектуры, где требования российской стороны учитывались бы, как минимум, в том объёме, с которым может согласиться Москва.

«У России есть свои очень весомые аргументы, в которые верят и США, потому что мы в состоянии, когда нас доведут до асимметричного ответа, дать его таким образом, чтобы он убедил всех... что этого делать не надо», - заключил Кошкин.

Ранее глава правительства Эстонии Кристен Михал заявил, что страны Европы согласились обсуждать архитектуру безопасности региона в рамках переговоров по украинскому конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

