Военэксперт Кошкин: Европейцы вынуждены обсуждать будущую модели евробезопасности
Россия ещё пять лет назад смогла предложить своё видение будущей модели европейской безопасности. Об этом сайту aif.ru заявил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.
По его словам, с сигналом о запросе на изменение архитектуры европейской безопасности согласились и в Вашингтоне. Также эту тему вынуждены обсуждать и европейцы, к которым приходит понимание, что «придётся делать изменения».
Эксперт отметил, что идёт время создания такой архитектуры, где требования российской стороны учитывались бы, как минимум, в том объёме, с которым может согласиться Москва.
«У России есть свои очень весомые аргументы, в которые верят и США, потому что мы в состоянии, когда нас доведут до асимметричного ответа, дать его таким образом, чтобы он убедил всех... что этого делать не надо», - заключил Кошкин.
Ранее глава правительства Эстонии Кристен Михал заявил, что страны Европы согласились обсуждать архитектуру безопасности региона в рамках переговоров по украинскому конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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