Батуми дешевле Сочи: Что ударило по внутреннему новогоднему туризму в России
На снижение уровня бронирования российских отелей на новогодние каникулы влияют разные факторы — от регулярного закрытия аэропортов из-за атак до укрепления рубля, заявил НСН Алексан Мкртчян.
Невыгодная стоимость курортов в России вытесняет туристов за рубеж на новогодние праздники, в то же время это сдерживает иностранного туриста, объяснил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Бронирование российских отелей на новогодние праздники снизилось на 13%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отраслевую платформу для отельеров Travelline. Больше всего спрос просел в Краснодарском крае (–22,8%), Калининградской области (–18%) и Подмосковье (–10,7%), говорится в материале. Мкртчян согласился с этими данными лишь отчасти.
«В среднем спрос по России в целом упал примерно на 12%. Где-то больше, например, Сочи, около 20%, где-то меньше. Сочи снизился и-за постоянного плана "Ковёр", аэропорт почти ежедневно закрывается, люди просто устали играть в лотерею и просто поменяли направление. Поедут кататься не в Сочи, а в тот же Архыз, Приэльбрусье или Домбай, потому что аэропорт Минвод не закрывается. По Подмосковью не соглашусь, там примерно прошлогодний уровень, то есть он не упал и не поднялся. Считается, что если ты не упал по сравнению с прошлым годом, у тебя 0, это уже замечательно. Калининградская область тоже не сильно снизилась, там где-то минус 7-8%. Если вас интересуют цифры действительно страшные — это Крым. Вот там снижение 70%. Он очень портит статистику, когда говорят, что снижение на 13% по России, во многом, это "благодаря" Крыму. Анапа — единственный регион с приростом, где-то на 35%. Но давайте честно, это повышение с учетом низкой базы прошлого года», — поделился данными специалист.
Одной из основных причин, почему российские отели недосчитались постояльцев, Мкртчян считает укрепившийся рубль.
«Зарубежные направления не просели на 13%, потому что людей сейчас выталкивает за границу сильный рубль. Сильный рубль, во-первых, не способствует приезду иностранных туристов. Они боятся наших цен, им нужен дешевый рубль, чтобы они чувствовали себя комфортно в России. Например, китайским туристам каких-то пять-шесть лет назад мы продавали день за 45 долларов с двухразовым питанием. Сейчас такой же туродень стоит уже 100 долларов. А китайский турист не стал в долларах в два раза больше зарабатывать за эти пять лет. Как и россияне. Они видят, что пятизвездочный отель в Батуми стоит, например, 10 тысяч рублей в сутки, а такой же отель в Сочи стоит 18-20 тысяч рублей. Двукратная разница в стоимости, им проще в Батуми поехать. Поэтому, сильный рубль — одна из причин, почему туры по России проседают, а растут туры в тот же Вьетнам, Китай — там цены не растут в валюте, как у нас. И наоборот, будет скажем, доллар стоить 100 или 120 рублей, естественно, тут же резко вырастет бронирование по России», — пояснил собеседник НСН.
Крепкий рубль и проблемы с логистикой будут влиять на внутренний туризм еще какое-то время, поэтому значительно ситуация ближе к Новому году не изменится, считает он.
«Пока мы не видим никакой динамики по ослаблению рубля. Авиабилеты на внутренние рейсы растут в стоимости. Билет Москва-Сочи-Москва на Новый год сейчас стоит 50 тысяч рублей, то есть папа, мама, ребенок — уже 150 тысяч только на билеты. Билеты на скорые поезда уже раскуплены, новые быстрые поезда железная дорога поставить не может. Билеты есть только на поезда, которые идут по 35-40 часов, но люди не хотят столько ехать. Быстрых поездов всего три за сутки, а нужно восемь-десять таких составов в день. Не каждый хочет в зиму ехать на машине, плюс непонятная ситуация, что будет с бензином на Новый год, это тоже лотерея. С чего поднимутся продажи? Если б сейчас железная дорога объявила, что дополнительно ставятся еще 10 быстрых поездов в Краснодарский край, естественно, продажи бы выросли», — сказал Мкртчян.
Ранее коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин рассказывал НСН, что по числу бронирований на Новый год Россия не вошла в топ-5, а лидирует у россиян на праздники Таиланд.
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