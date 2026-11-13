Крепкий рубль и проблемы с логистикой будут влиять на внутренний туризм еще какое-то время, поэтому значительно ситуация ближе к Новому году не изменится, считает он.

«Пока мы не видим никакой динамики по ослаблению рубля. Авиабилеты на внутренние рейсы растут в стоимости. Билет Москва-Сочи-Москва на Новый год сейчас стоит 50 тысяч рублей, то есть папа, мама, ребенок — уже 150 тысяч только на билеты. Билеты на скорые поезда уже раскуплены, новые быстрые поезда железная дорога поставить не может. Билеты есть только на поезда, которые идут по 35-40 часов, но люди не хотят столько ехать. Быстрых поездов всего три за сутки, а нужно восемь-десять таких составов в день. Не каждый хочет в зиму ехать на машине, плюс непонятная ситуация, что будет с бензином на Новый год, это тоже лотерея. С чего поднимутся продажи? Если б сейчас железная дорога объявила, что дополнительно ставятся еще 10 быстрых поездов в Краснодарский край, естественно, продажи бы выросли», — сказал Мкртчян.

Ранее коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин рассказывал НСН, что по числу бронирований на Новый год Россия не вошла в топ-5, а лидирует у россиян на праздники Таиланд.

