Аксенов: В Крыму за ночь нейтрализовали шесть беспилотников

Атаку шести беспилотников отразили в разных районах Крыма в ночь на четверг. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь

Как отметил политик, дроны были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы или сбиты силами противовоздушной обороны, указывает телеканал «360».

«Жертв и пострадавших нет», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные Черноморского флота РФ сбили два беспилотника в районе Качи, средства РЭБ посадили еще несколько аппаратов, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:БеспилотникиКрымСергей Аксенов

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