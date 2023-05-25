Аксенов: В Крыму за ночь нейтрализовали шесть беспилотников
Атаку шести беспилотников отразили в разных районах Крыма в ночь на четверг. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Как отметил политик, дроны были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы или сбиты силами противовоздушной обороны, указывает телеканал «360».
«Жертв и пострадавших нет», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные Черноморского флота РФ сбили два беспилотника в районе Качи, средства РЭБ посадили еще несколько аппаратов, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru