«Я — СДВГшник»: Lida рассказал, почему попробовал все музыкальные жанры
Музыкант Lida заявил, что выступит новый альбом не раньше, чем через полгода.
Музыкант Lida (Николай Ромадов) рассказал, что попробовал все музыкальные жанры, которые есть, и пообещал пробовать еще.
«Артисты не должны меняться, никто никому ничего не должен. Нет такого, что "что-то нужно". Кто-то стабильный, кто-то — вот как я. И вообще… Мой проект Lida начинался с песен про Dota: я делал их на Pentium, монтировал в Sony Vegas. Потом стал делать другие, смешные песни. Потом ушел в happy hardcore, потом были разные жанры — пробовал рок и так далее. Я просто попробовал все музыкальные жанры, которые есть, и дальше буду пробовать еще. И в целом я не могу сидеть на месте, не могу постоянно делать одно и то же. Мне хочется пробовать что-то разное. Я — СДВГшник», — приводит слова певца спецкор НСН.
Он также пообещал новый альбом, но не ранее чем через полгода.
«После стадионного концерта, который состоится уже в это воскресенье, и тура, в рамках которого я объездил очень много городов, я вдохновился на новую музыку. Поклонники услышат это все, думаю, не менее чем через шесть месяцев, потому что нужно подготовиться. Предстоит серьезная работа», — рассказал артист на закрытой презентации обновленного музыкального лейбла S&P Records.
11 ноября в московском клубе «Баунс» состоялась презентация обновленного музыкального лейбла S&P Records. Событие объединило артистов, инфлюенсеров, друзей и партнеров лейбла и других представителей индустрии. На мероприятии присутствовал и спецкор НСН.
Ранее Lida рассказал, что организация шоу на грядущем концерте в Москве обошлась команде музыканта в 30 миллионов рублей.
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