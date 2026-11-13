«Артисты не должны меняться, никто никому ничего не должен. Нет такого, что "что-то нужно". Кто-то стабильный, кто-то — вот как я. И вообще… Мой проект Lida начинался с песен про Dota: я делал их на Pentium, монтировал в Sony Vegas. Потом стал делать другие, смешные песни. Потом ушел в happy hardcore, потом были разные жанры — пробовал рок и так далее. Я просто попробовал все музыкальные жанры, которые есть, и дальше буду пробовать еще. И в целом я не могу сидеть на месте, не могу постоянно делать одно и то же. Мне хочется пробовать что-то разное. Я — СДВГшник», — приводит слова певца спецкор НСН.

Он также пообещал новый альбом, но не ранее чем через полгода.

«После стадионного концерта, который состоится уже в это воскресенье, и тура, в рамках которого я объездил очень много городов, я вдохновился на новую музыку. Поклонники услышат это все, думаю, не менее чем через шесть месяцев, потому что нужно подготовиться. Предстоит серьезная работа», — рассказал артист на закрытой презентации обновленного музыкального лейбла S&P Records.

11 ноября в московском клубе «Баунс» состоялась презентация обновленного музыкального лейбла S&P Records. Событие объединило артистов, инфлюенсеров, друзей и партнеров лейбла и других представителей индустрии. На мероприятии присутствовал и спецкор НСН.

Ранее Lida рассказал, что организация шоу на грядущем концерте в Москве обошлась команде музыканта в 30 миллионов рублей.

