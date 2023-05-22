«Одобрили ядерную войну»: США разрешили Украине атаковать Крым
Джейк Салливан накануне заявил, что Вашингтон не позволит использовать свое оружие для ударов по территориям РФ, но Крым в США российским не считают.
21 мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан неосторожно заявил, что Соединенные Штаты не возражают против применения своего оружия Украиной для ударов по Крыму.
«Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым - это Украина», - объяснил он позицию Вашингтона.
В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов обозначил понятную позицию Москвы по этому вопросу. Он отметил, что в Белом доме должны осознавать, что удары украинской армии по Крыму рассматривались бы как нападение на любой другой регион России.
Он предостерег представителей администрации США от легковесности суждений по Крыму и указал на важность того, чтобы США полностью отдавали себе отчет о возможных ответных мерах со стороны Москвы.
Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Вашингтон своими заявлениями и вовсе одобрил развязывание ядерной войны.
«По недомыслию или из злого умысла Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны», - передает его слова РИА Новости.
Все началось с того, что в рамках саммита G7 в Хиросиме американский лидер Джо Байден в уже привычной для себя манере представил Владимиру Зеленскому план дальнейшей поддержки Киева. В этот раз речь зашла о долгожданных для Зеленского самолетах F-16. Байден заверил Зеленского, что скоро украинские летчики начнут обучаться пилотированию, а в предстоящие месяцы союзники Украины решат, кто именно и в каком количестве поставит Киеву боевые самолеты.
Байден также подчеркнул, что получил от Зеленского «категорические заверения» в том, что украинские войска не станут использовать истребители F-16 для ударов по российской территории.
В начале канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Берлин будет следить за тем, чтобы Киев не использовал передаваемое ему оружие для атак на территорию России. По его словам, помощь Киеву необходима, однако она не должна спровоцировать эскалацию и участие НАТО в конфликте.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН заявил, что Шольц все-таки лукавит, когда говорит о недопустимости атаковать российские территории. По словам Цекова, Европа боится быть вовлеченной в конфликт напрямую, но продолжает поставлять Киеву оружие.
«Конечно, они боятся эскалации, потому что эскалация приведет к войне непосредственно между Германией и Россией, действия могут перенестись на их территорию. Они понимают, что для Германии это может оказаться весьма плачевным. Оружие, которое будет применяться против Европы, будет гораздо более мощным, более разрушительным, чем сегодня используется Россией на территории Украины. Чтобы создать впечатление, что Германия против эскалации, они делают подобные заявления. Они очень сильно лукавят, пытаются не быть вовлеченными, но прекрасно понимают, что это оружие используется против России», - отметил он.
При этом Цеков напомнил, что на Западе считают Крым украинской территорией.
Немецкий политолог Александр Рар также сказал НСН, что у Запада нет единой позиции по использованию поставляемого Украине вооружения для атак по российским территориям.
«Запад всегда рисовал красные границы, немцы изначально были готовы поставлять Украины только шлемы и никакого оружия, но сейчас поставляются уже танки, не исключаются поставки авиации. Все идет к нарастанию. Непонятно, про какие территории речь, ведь Германия не признает Крым российским. При этом эксперты в правительстве Германии отмечают, что Россия может использовать совсем другое оружие, возможно, даже атомное, если боевые действия перенесутся в Крым. В Германии и в целом на Западе это понимают», - добавил Рар.
Так, 21 апреля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ограниченные удары Украины по российской территории являются приемлемой тактикой ВСУ. По словам Писториуса, для «атакуемой стороны» допустимо входить на территорию противника, в частности, чтобы перерезать пути снабжения.
При этом военных экспертов волнует не только обещанная поставка Киеву F-16. По данным Military Watch Magazine, российские силы могут массово уничтожать американские истребители.
С другой стороны, аналитики отмечают, что Украине не хватает превосходства именно в воздухе. Обозреватель американского издания 19fortyfive Максим Скрипченко накануне заметил, что именно по этой причине контрнаступление ВСУ откладывается.
При этом читатели Breitbart назвали возможную поставку Киеву истребителей F-16 отправкой на убой.
«Великобритания «обнимая Украину за плечи, ведет ее на убой», — написал Dez.
Дополнительные вопросы на фоне рассуждений об ударах по территории РФ вызывают крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow», которые Киев в этом месяце получил от Великобритании.
18 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел от ответа на вопрос о том, разрешал ли Лондон применять дальнобойные ракеты Storm Shadow по целям в Крыму. Журналисты поинтересовались у министра, ограничена ли Украина в применении британских крылатых ракет. Уоллес отказался отвечать на вопрос. Министр заявил, что провел обсуждения с украинским коллегой. О содержании бесед глава военного ведомства не рассказал.
При этом эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с НСН говорил, что Украина сможет использовать британские ракеты большой дальности для ударов по гражданским объектам на территории России.
«Storm Shadow серьезные, но у нас довольно хорошие системы ПВО, поэтому насколько будет эффективный удар – вопрос, конечно, спорный. Единственный момент – если они выберут в качестве цели не военные объекты, а гражданские на территории России, они меньше прикрыты системами ПВО, вполне возможно, что удар может быть эффективным», - рассказал Калмыков.
На этом фоне генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН напомнил, что ядерные силы России находятся в боевой готовности.
«На сегодняшний день все ядерные силы находятся в постоянной боевой готовности, приказ на их применения отдает верховный главнокомандующий. Мы отслеживаем ситуацию, служба разведки регулярно докладывают ситуацию президенту. Мы готовы в любой момент к его применению. Вероятность применения есть при наличии определенных условий. Наши оппоненты это понимают, это их сдерживает», - говорил он.
Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил в беседе с НСН, что зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Панцирь» и С-300 способны уничтожать ракеты Storm Shadow на всех этапах полета.
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