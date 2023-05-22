«Одобрили ядерную войну»: США разрешили Украине атаковать Крым

Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Вашингтон своими заявлениями и вовсе одобрил развязывание ядерной войны.

«По недомыслию или из злого умысла Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны», - передает его слова РИА Новости.

Все началось с того, что в рамках саммита G7 в Хиросиме американский лидер Джо Байден в уже привычной для себя манере представил Владимиру Зеленскому план дальнейшей поддержки Киева. В этот раз речь зашла о долгожданных для Зеленского самолетах F-16. Байден заверил Зеленского, что скоро украинские летчики начнут обучаться пилотированию, а в предстоящие месяцы союзники Украины решат, кто именно и в каком количестве поставит Киеву боевые самолеты.

Байден также подчеркнул, что получил от Зеленского «категорические заверения» в том, что украинские войска не станут использовать истребители F-16 для ударов по российской территории.

В начале канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Берлин будет следить за тем, чтобы Киев не использовал передаваемое ему оружие для атак на территорию России. По его словам, помощь Киеву необходима, однако она не должна спровоцировать эскалацию и участие НАТО в конфликте.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН заявил, что Шольц все-таки лукавит, когда говорит о недопустимости атаковать российские территории. По словам Цекова, Европа боится быть вовлеченной в конфликт напрямую, но продолжает поставлять Киеву оружие.

«Конечно, они боятся эскалации, потому что эскалация приведет к войне непосредственно между Германией и Россией, действия могут перенестись на их территорию. Они понимают, что для Германии это может оказаться весьма плачевным. Оружие, которое будет применяться против Европы, будет гораздо более мощным, более разрушительным, чем сегодня используется Россией на территории Украины. Чтобы создать впечатление, что Германия против эскалации, они делают подобные заявления. Они очень сильно лукавят, пытаются не быть вовлеченными, но прекрасно понимают, что это оружие используется против России», - отметил он.