В Крыму заявили, что сбили беспилотник
4 июня 202306:05
В городе Джанкой на севере Крыма сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.
По его словам, в результате инцидента повреждены остекления в нескольких домах в частном секторе. На месте работают все оперативные службы. Отмечается, что официальная информация будет предоставлена 4 июня.
Ранее украинский беспилотник сбили рядом с Курском.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru