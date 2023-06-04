В Крыму заявили, что сбили беспилотник

В городе Джанкой на севере Крыма сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

Курский губернатор сообщил об ущербе от атаки беспилотников

По его словам, в результате инцидента повреждены остекления в нескольких домах в частном секторе. На месте работают все оперативные службы. Отмечается, что официальная информация будет предоставлена 4 июня.

Ранее украинский беспилотник сбили рядом с Курском.

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