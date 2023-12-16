Крым и приграничье: Украина массово атакует Россию дронами

Еще через несколько часов над Крымом дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили еще шесть украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.



«15 декабря в период с 23.00 до 23.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Крыма», — указали в министерстве.

Российские средства ПВО отработали над морем в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.



По предварительным данным, система ПВО уничтожила один беспилотник. По словам главы города, в результате инцидента инфраструктура не была повреждена.