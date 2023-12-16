Крым и приграничье: Украина массово атакует Россию дронами

Основные зоны массовых атак украинскими беспилотниками – приграничные территории России и Крым. Использование дронов выгодно для Киева из-за дешевизны.



Силы противовоздушной обороны пресекли попытку Украины атаковать Крымский полуостров с помощью 26 беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.

ПВО уничтожила и перехватила 35 украинских дронов над Крымом и Азовским морем

Еще через несколько часов над Крымом дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили еще шесть украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

«15 декабря в период с 23.00 до 23.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Крыма», — указали в министерстве.

Российские средства ПВО отработали над морем в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По предварительным данным, система ПВО уничтожила один беспилотник. По словам главы города, в результате инцидента инфраструктура не была повреждена.

Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников на российские регионы

Также вечером в пятницу российская система ПВО отработала над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что ПВО сбила два украинских дрона.

Upd: Сбиты уже четыре беспилотника, сообщают власти. Чуть позже Минобороны РФ подтвердило уничтожение четырех украинских дронов над территорией региона.

Над Крымом и Волгоградской областью уничтожили 16 беспилотников ВСУ

Предыдущая массированная атака украинских дронов была нейтрализована над Азовским морем и Крымом в ночь с 4 на 5 декабря. Российские силы уничтожили более четырех десятков беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Всего Вооруженным силам удалось уничтожить 22 дрона и перехватить 13 беспилотников. Кроме того, около 06:00 мск российские военные нейтрализовали еще шесть украинских беспилотников над Азовским морем.

Пять дронов ВСУ уничтожили и перехватили над Брянской областью и у Крыма

Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в интервью НСН предупредил, что Киев будет наращивать удары по российским территориям, используя свои данные и информацию США о локальных «дырах» в системах ПВО.

«Киев будет наращивать удары дронами по российским территориям. Это гораздо дешевле, у ВСУ отсутствует высокоточная авиация, средства поражения тоже отсутствуют. Удары беспилотниками очень эффективны для них. Мы были в СНГ вместе, у них есть информация о наших системах ПВО еще с советских времен. Знают наши достоинства и недостатки, выбирают локальные провалы в нашей системе. Им помогает Евросоюз и США это все отслеживать, они видят "дыры"», - объяснил собеседник НСН.

Минобороны: В Крыму отразили атаку 17 беспилотников

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает, что рой дешевых украинских беспилотников способен нанести серьезный ущерб, и Киев занимается их массовым производством.

«Беспилотники тоже зависят от погоды, как и большая авиация. Сейчас Украину сдерживает от массового применения дронов не плохие погодные условия, а их нехватка. Киев предпринимает усилия для того, чтобы наладить собственное производство БПЛА. Их сборку можно размещать, например, на парковках в торговых центрах или жилых домов, прикрываясь от атак ВС РФ гражданскими объектами. Можно ожидать, что ВСУ действительно будут пытаться осуществлять массовые атаки беспилотников», – заявил он «Абзацу».

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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