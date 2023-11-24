Над Крымом и Волгоградской областью уничтожили 16 беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над территорией двух регионов. Об этом сообщает Минобороны.
«Ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что дежурные средства ПВО уничтожили 13 дронов над Крымом, три БПЛА – над Волгоградской областью, пишет Ura.ru.
Ранее над территорией Брянской области были уничтожены два украинских беспилотника, еще три летательных аппарата перехватили над Черным морем у побережья Крыма, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru