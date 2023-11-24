Над Крымом и Волгоградской областью уничтожили 16 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над территорией двух регионов. Об этом сообщает Минобороны.

Минобороны: ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом

«Ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что дежурные средства ПВО уничтожили 13 дронов над Крымом, три БПЛА – над Волгоградской областью, пишет Ura.ru.

Ранее над территорией Брянской области были уничтожены два украинских беспилотника, еще три летательных аппарата перехватили над Черным морем у побережья Крыма, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Волгоградская ОбластьКрымПВОМинобороныБеспилотники

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