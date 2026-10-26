СМИ: Демократы могут одобрить новую помощь Киеву в обход вето Трампа

По данным агентства, контроль над Палатой представителей и Сенатом позволит демократам определять график и содержание законопроектов, выносимых на голосование. Победа на выборах в Конгресс также позволит демократам использовать сокращение оборонных расходов как инструмент давления на администрацию президента Дональда Трампа.

В частности, это может вынудить главу государства запрашивать у законодателей специальное разрешение на продолжение боевых действий против Ирана.

Ранее в Конгрессе США призвали заблокировать дизельную сделку с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

