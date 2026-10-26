СМИ: Демократы могут одобрить новую помощь Киеву в обход вето Трампа
В США Демократическая партия может добиться одобрения новой помощи Украине, если по итогам ноябрьских выборов получит большинство в обеих палатах Конгресса, сообщает Reuters.
По данным агентства, контроль над Палатой представителей и Сенатом позволит демократам определять график и содержание законопроектов, выносимых на голосование. Победа на выборах в Конгресс также позволит демократам использовать сокращение оборонных расходов как инструмент давления на администрацию президента Дональда Трампа.
В частности, это может вынудить главу государства запрашивать у законодателей специальное разрешение на продолжение боевых действий против Ирана.
Ранее в Конгрессе США призвали заблокировать дизельную сделку с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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