Хуситы заявили об ударах баллистическими ракетами по аэропорту Эр-Рияда

В заявлении в своем Telegram-канале хуситы заявили, что йеменские военные провели три специальные операции с использованием десятков баллистических ракет. По его словам, целью первой атаки стал международный аэропорт имени короля Халеда в столице Саудовской Аравии. В связи с этим представитель движения призвал международные авиакомпании и пассажиров воздержаться от полетов через данный аэропорт.

Согласно информации хуситов, в ходе других операций были атакованы ангары для авиатехники, склады боеприпасов, центры управления беспилотниками и ряд других ключевых объектов на авиабазе имени короля Халеда в Хамис-Мушайте, расположенной на юго-западе королевства.

Ранее арабская коалиция против хуситов сообщила, что в результате падения обломков сбитых ракет на жилые дома ранения получили два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».