Хуситы заявили об ударах баллистическими ракетами по аэропорту Эр-Рияда
Движение хуситов взяло на себя ответственность за нанесение серии ударов баллистическими ракетами по международному аэропорту в Эр-Рияде, а также по военным объектам в городах Хамис-Мушаит и Джизан. Об этом сообщил официальный представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа.
В заявлении в своем Telegram-канале хуситы заявили, что йеменские военные провели три специальные операции с использованием десятков баллистических ракет. По его словам, целью первой атаки стал международный аэропорт имени короля Халеда в столице Саудовской Аравии. В связи с этим представитель движения призвал международные авиакомпании и пассажиров воздержаться от полетов через данный аэропорт.
Согласно информации хуситов, в ходе других операций были атакованы ангары для авиатехники, склады боеприпасов, центры управления беспилотниками и ряд других ключевых объектов на авиабазе имени короля Халеда в Хамис-Мушайте, расположенной на юго-западе королевства.
Ранее арабская коалиция против хуситов сообщила, что в результате падения обломков сбитых ракет на жилые дома ранения получили два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Башкирии бобры оставили Белорецк без воды
- Хуситы заявили об ударах баллистическими ракетами по аэропорту Эр-Рияда
- СМИ: Один человек пострадал при пожаре в «Театре на Юго-Западе» в Москве
- «Зенит» победил махачкалинское «Динамо» и вышел в лидеры РПЛ
- СМИ: Пожар произошел в театре на Юго-Западе Москвы
- МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 38 БПЛА ВСУ
- Машинист грузового поезда погиб при атаке дрона ВСУ на поезд в Брянской области
- Трамп анонсировал скорое проведение трехсторонних переговоров по Украине
- Даниил Медведев защитил титул и одержал 25-ю победу в карьере
- Число погибших при атаке БПЛА на Белгород возросло до трех человек