Трамп заявил, что после переговоров Уиткоффа с Путиным что-то случится на Украине

«[Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф] поехал, чтобы обсудить пару вопросов: войну на Украине, по которой, я думаю, что-то случится», — заявил президент США. Трампа не стал приводить другие подробности.

До этого глава государства заявил, что трехсторонние переговоры по Украине состоятся в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

