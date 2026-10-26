Трамп заявил, что после переговоров Уиткоффа с Путиным что-то случится на Украине

Американский лидер Дональд Трамп, говоря о конфликте на Украине, анонсировал, что «что-то случится», сообщает РИА Новости.

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«[Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф] поехал, чтобы обсудить пару вопросов: войну на Украине, по которой, я думаю, что-то случится», — заявил президент США. Трампа не стал приводить другие подробности.

До этого глава государства заявил, что трехсторонние переговоры по Украине состоятся в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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