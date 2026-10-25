СМИ: Один человек пострадал при пожаре в «Театре на Юго-Западе» в Москве

Один человек пострадал в результате пожара в здании «Театра на Юго-Западе» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

СМИ: Пожар произошел в театре на Юго-Западе Москвы

По данным SHOT, в момент возгорания в театре проходил музыкальный вечер, из-за чего пришлось экстренно эвакуировать не менее 55 человек - зрителей, актеров и персонал учреждения. Из здания продолжает валить густой дым.

По предварительным данным, полностью выгорела театральная мастерская на площади около 20 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли не менее 15 экипажей скорой помощи и пожарных расчетов. Одному из пострадавших потребовалась помощь врачей.

Ранее стало известно, что в Москве загорелся «Театр на Юго-Западе», расположенный на проспекте Вернадского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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